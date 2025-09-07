ترامب يعلن استعداده لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد أعنف هجوم على أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن استعداده للانتقال إلى المرحلة الثانية من فرض العقوبات على روسيا، وذلك على خلفية الهجوم الجوي الروسي الأضخم على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، والذي استهدف العاصمة كييف وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم اثنان في مقر الحكومة، مستخدمة أكثر من 800 طائرة مسيّرة و13 صاروخاً.ورداً على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "نعم، أنا مستعد"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول نطاق العقوبات المقبلة، فيما أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن مستعدة لتشديد الضغط على موسكو ودعا أوروبا للتحرك لإجبار روسيا على العودة إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أن العقوبات الأميركية والأوروبية المشتركة، بما في ذلك الرسوم الجمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي، قد تدفع الاقتصاد الروسي للانهيار وتدفع الرئيس فلاديمير بوتين للقبول بالتفاوض.وجاء إعلان ترامب في وقت استنكرت فيه الدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا وبريطانيا، الهجوم الروسي، حيث وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الضربات بأنها "جبانة"، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا "تغوص أكثر في منطق الحرب والترهيب"، مؤكداً استمرار دعم بلاده لأوكرانيا.وكانت موسكو شنت، منذ مساء السبت وحتى صباح الأحد، أكبر موجة من الهجمات منذ بدء الحرب، مستهدفة المقرات الحكومية والمناطق السكنية في كييف، في تحرك اعتبره مسؤول أميركي دليلاً على عدم رغبة موسكو بإنهاء النزاع دبلوماسياً.وفي سياق متصل، أعلن تحالف يضم 26 دولة، معظمها أوروبية، عن استعداده للمشاركة في "قوة طمأنة" لدعم وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا، بدعم من الولايات المتحدة، فيما يواصل ترامب الضغط على الدول المستوردة للنفط الروسي لتقليص الموارد المالية لروسيا ودفعها للقبول بالتفاوض.