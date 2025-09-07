دولي

غضب أوروبي بعد أعنف هجوم جوي روسي على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب

غضب أوروبي بعد أعنف هجوم جوي روسي على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب
رام الله - دنيا الوطن
أثارت الضربات الجوية الروسية الأخيرة على أوكرانيا، والتي وصفها المراقبون بأنها الأضخم منذ بدء الحرب في فبراير 2022، غضباً أوروبياً واسع النطاق، حيث دان كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم واعتبراه "جباناً" و"عشوائياً"، مؤكدين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يأخذ السلام على محمل الجد" ويغرق أكثر في "منطق الحرب والترهيب".

وأكد ستارمر في بيان رسمي أن "للمرة الأولى يتم استهداف مقر الحكومة المدنية الأوكرانية، وهذه الضربات تُظهر أن بوتين يعتقد أنه يفلت من العقاب"، مشدداً على ضرورة استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا وحماية سيادتها. وكتب ماكرون على منصة "إكس": "ندين بأشد العبارات الضربات العشوائية التي طاولت مناطق سكنية ومقر الحكومة في كييف، وروسيا تنغمس بشكل متزايد في منطق الحرب والترهيب، وفرنسا ستواصل العمل لضمان سلام عادل ودائم".

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن هذه الهجمات، التي جاءت بعد أقل من أسبوعين على هجوم واسع النطاق على كييف، تمثل تصعيداً خطيراً يوضح أن روسيا لا تسعى للسلام.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث الهجوم عبر الهاتف مع ماكرون، موضحاً أن الجانبين ينسقان جهودهما الدبلوماسية لاتخاذ "رد مناسب" وتعزيز الدفاعات الأوكرانية.

وجاء الهجوم باستخدام أكثر من 800 مسيّرة و13 صاروخاً خلال ليلة الأحد، مستهدفاً العاصمة كييف ومقر الحكومة الأوكرانية، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، بينهم اثنان في العاصمة، وفق ما أفاد سلاح الجو الأوكراني.

وتزامن هذا التصعيد مع فشل الجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقناع موسكو بوقف إطلاق النار، فيما أعلنت الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، ومن بينها فرنسا، عن خطوات لتعزيز الضغط على روسيا، وكشف تحالف يضم 26 دولة استعدادها للمشاركة في "قوة طمأنة" محتملة لنشر قوات في أوكرانيا بدعم أميركي، في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

أخبار ذات صلة

طالبان تمنع تصوير النساء خلال عمليات الإغاثة بعد زلزال أفغانستان

طالبان تمنع تصوير النساء خلال عمليات الإغاثة بعد زلزال أفغانستان

ترامب يعلن استعداده لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد أعنف هجوم على أوكرانيا

ترامب يعلن استعداده لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد أعنف هجوم على أوكرانيا

غضب أوروبي بعد أعنف هجوم جوي روسي على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب

غضب أوروبي بعد أعنف هجوم جوي روسي على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب

خامنئي يحذر من مخاطر غير متوقعة ويوصي الحكومة بتخزين المواد الأساسية

خامنئي يحذر من مخاطر غير متوقعة ويوصي الحكومة بتخزين المواد الأساسية

فيديو.. مسيّرة يمنية تضرب مطار رامون في النقب

فيديو.. مسيّرة يمنية تضرب مطار رامون في النقب

ترامب يهدد بإسقاط الطائرات العسكرية الفنزويلية.. ومادورو يحذر من مواجهة مسلحة

ترامب يهدد بإسقاط الطائرات العسكرية الفنزويلية.. ومادورو يحذر من مواجهة مسلحة

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإعادة تسمية &quot;وزارة الدفاع&quot; إلى &quot;وزارة الحرب&quot;

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإعادة تسمية "وزارة الدفاع" إلى "وزارة الحرب"

زيلينسكي يرفض الذهاب إلى موسكو

زيلينسكي يرفض الذهاب إلى موسكو

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

&quot;الصحة&quot; بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

"الصحة" بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

(يونيسف): المجاعة تتسع في غزة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

(يونيسف): المجاعة تتسع في غزة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

&quot;إقراض الطلبة&quot; يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

سلطة النقد توضح بشأن أقساط قروض الموظفين لشهر حزيران

سلطة النقد توضح بشأن أقساط قروض الموظفين لشهر حزيران

حماس تبحث مع فصائل فلسطينية في القاهرة رسم &quot;خارطة طريق وطنية&quot;

حماس تبحث مع فصائل فلسطينية في القاهرة رسم "خارطة طريق وطنية"

منوعات

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

عربي

جعجع: سلاح &quot;حزب الله&quot; يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

جعجع: سلاح "حزب الله" يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 عمال ويصيب 9 آخرين

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 عمال ويصيب 9 آخرين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين