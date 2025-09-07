عربي

جعجع: سلاح "حزب الله" يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الأحد، "حزب الله"، معتبراً أن سلاحه بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي في لبنان، مؤكداً أن "لا دولة فعلية يمكن أن تقوم في ظل وجود سلاح غير شرعي خارج مؤسساتها".

وجاءت تصريحات جعجع خلال كلمة ألقاها في احتفال "شهداء المقاومة اللبنانية" في معراب، حيث اتهم ما وصفه بـ"محور الممانعة" بالتورط في "حرب إسناد خاسرة"، وقال إن هذا المحور "أخذ لبنان رهينة وصادر قرار الحرب والسلم، ولم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي نصّ على تفكيك كل البنى العسكرية غير الشرعية".

وأضاف جعجع: "لن نقبل بعد الآن إلا أن يكون القرار لبنانياً مئة في المئة، ولن نقبل بأي قرار خارج المؤسسات الدستورية"، مشدداً على أن أقصر طريق لإخراج إسرائيل من الجنوب ووقف اعتداءاتها هو قيام دولة فعلية بقرار سيادي مستقل.

وتوجه جعجع إلى "حزب الله" قائلاً: "حربكم في الداخل مع أي طرف ستخسرونها وتخسرون كل شيء. سلاحكم لا يحمي الشيعة، بل يحتمي بهم ويتخذ منهم متراساً"، داعياً أبناء الطائفة الشيعية إلى عدم الانجرار وراء خطاب السلاح، قائلاً: "أنتم مكون أساسي في الوطن كما أكد الإمام موسى الصدر، ولا خلاص للبنان إلا بمشروع الدولة".

وتأتي تصريحات جعجع بعد يومين من إقرار مجلس الوزراء اللبناني خطة للجيش تقضي بحصر السلاح بيد الدولة، حيث رحب المجلس بالخطوة مؤكداً على ضرورة تنفيذها رغم التحديات، فيما اعتبر مسؤولون في "حزب الله" أن الخطة تتيح "العودة إلى العقل والحكمة لتجنب انزلاق البلاد نحو المجهول".

