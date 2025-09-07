دولي

خامنئي يحذر من مخاطر غير متوقعة ويوصي الحكومة بتخزين المواد الأساسية

رام الله - دنيا الوطن
أوصى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الأحد، الحكومة الإيرانية بضرورة الاستعداد لمخاطر غير متوقعة من خلال توفير المواد الأساسية وتخزينها بشكل كافٍ لضمان استقرار الأوضاع الداخلية.

وقال خامنئي، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، إن "هناك إمكانات مهمة لتحقيق الإجماع الوطني بفضل حالة الانسجام والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن الاستعداد لمواجهة التحديات يتطلب إعطاء أولوية قصوى لتأمين السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية لجميع المواطنين.

وأضاف أن "المخاطر المحتملة لا يمكن التنبؤ بها"، ما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة لحماية الأمن المعيشي للمجتمع، في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.

ويأتي حديث خامنئي في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً متصاعدة من الولايات المتحدة والدول الغربية، أبرزها العقوبات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الداخل الإيراني، إلى جانب التوترات المستمرة في المنطقة وملف الملاحة في الخليج.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد صرّح، قبل أيام، بأن الهدف من الضغوط الأميركية والغربية هو "إضعاف إيران وجعلها دولة منزوعة السلاح"، مؤكداً أن بلاده سترد بقوة رادعة على أي اعتداء.

ويُنظر إلى توجيهات خامنئي على أنها محاولة لرسم ملامح مرحلة مقبلة أكثر حساسية، ترتكز على تعزيز الاعتماد على الذات وتحصين الداخل الإيراني في مواجهة التحديات المفاجئة.

