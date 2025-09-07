شؤون فلسطينية

ترامب يوجه "إنذاره الأخير" لحماس ويطرح صفقة شاملة لوقف حرب غزة

ترامب يوجه "إنذاره الأخير" لحماس ويطرح صفقة شاملة لوقف حرب غزة
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء اليوم الأحد تحذيره الأخير لحركة حماس مؤكداً أن رفضها لمقترحه الأخير سيقود إلى عواقب وخيمة .

وأشار ترامب في تصريحاته إلى أن إسرائيل قد وافقت على الشروط التي طرحها وأن الكرة باتت الآن في ملعب الحركة التي يُطلب منها إطلاق سراح الأسرى وعودة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم بما يمهد لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية فإن مقترح ترامب يتضمن إفراج حركة حماس عن جميع الرهائن الإسرائيليين أحياءً وجثامين مقابل إفراج إسرائيل عن ما بين 2500 و3000 أسير فلسطيني بينهم مئات المحكومين بالمؤبد كما يشمل المقترح وقفاً شاملاً لإطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة وفتح مسار تفاوضي مباشر تحت إدارة شخصية من ترامب وصولاً إلى اتفاق ينهي الحرب على أن يستمر وقف إطلاق النار طوال فترة التفاوض.

ونقل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف رسائل مباشرة إلى حماس عبر قنوات خلفية شملت رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح والناشط الإسرائيلي غيرشون باسكين الذي لعب دور الوسيط في صفقة شاليط عام 2011، فيما أكدت مصادر مطلعة أن حماس أبدت استعداداً للتعامل مع أي مبادرة توقف الحرب لكنها اشترطت إعلان وقف دائم لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من القطاع بالتزامن مع أي صفقة تبادل.

وفي المقابل أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المقترح الأميركي تتم دراسته بجدية لكنه استبعد أن توافق حماس عليه ، بينما أكدت مصادر مقربة من حماس لقناة سكاي نيوز عربية أن الحركة تدرس المقترح بروح إيجابية وتضع في أولوياتها وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل قبل الدخول في أي تسويات سياسية.

ويأتي هذا التطور بينما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الأبراج السكنية في غزة وسط تحذيرات دولية من أن فشل المسار التفاوضي سيقود إلى تصعيد أكبر ويضاعف من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر منذ نحو عامين من الحرب المستمرة.

أخبار ذات صلة

ترامب يوجه &quot;إنذاره الأخير&quot; لحماس ويطرح صفقة شاملة لوقف حرب غزة

ترامب يوجه "إنذاره الأخير" لحماس ويطرح صفقة شاملة لوقف حرب غزة

الاحتلال يدمّر عمارة &quot;الرؤيا&quot; ويستهدف أكثر من 50 بناية في غزة منذ فجر اليوم

الاحتلال يدمّر عمارة "الرؤيا" ويستهدف أكثر من 50 بناية في غزة منذ فجر اليوم

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

&quot;الصحة&quot; بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

"الصحة" بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود وقف حرب غزة وتنفيذ حل الدولتين

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود وقف حرب غزة وتنفيذ حل الدولتين

نتنياهو: نُعمّق التوغل في أطراف وداخل مدينة غزة

نتنياهو: نُعمّق التوغل في أطراف وداخل مدينة غزة

(يونيسف): المجاعة تتسع في غزة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

(يونيسف): المجاعة تتسع في غزة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

&quot;الصحة&quot; بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

"الصحة" بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

(يونيسف): المجاعة تتسع في غزة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

(يونيسف): المجاعة تتسع في غزة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

&quot;إقراض الطلبة&quot; يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

سلطة النقد توضح بشأن أقساط قروض الموظفين لشهر حزيران

سلطة النقد توضح بشأن أقساط قروض الموظفين لشهر حزيران

حرب الإبادة بغزة: أكثر من 64 ألف شهيد و162 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر

حرب الإبادة بغزة: أكثر من 64 ألف شهيد و162 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر

منوعات

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

عربي

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 عمال ويصيب 9 آخرين

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 عمال ويصيب 9 آخرين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح