الاحتلال يدمّر عمارة "الرؤيا" ويستهدف أكثر من 50 بناية في غزة منذ فجر اليوم

رام الله - دنيا الوطن
صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد من عدوانها على مدينة غزة، حيث استهدفت برج "الرؤيا" الواقع في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتحويله إلى ركام.

وخلال اليومين الماضيين فقط، دمّر الاحتلال برج مشتهى وبرج السوسي، مما أدى إلى تشريد مئات العائلات التي فقدت مأواها خلال أقل من 48 ساعة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن قواته "تعمّق هجومها داخل مدينة غزة" بهدف السيطرة على كبرى مدن القطاع وأكثرها كثافة سكانية، مؤكداً استمرار استهداف ما وصفها بـ"البنى التحتية لحماس"، وهو ما تعتبره الفصائل الفلسطينية ذريعة لتبرير استهداف المدنيين والبنية المدنية.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن الاحتلال دمّر منذ فجر الأحد أكثر من 50 بناية بشكل كلي، وألحق أضرارًا جزئية بـ100 أخرى، بينها أبراج مرتفعة تضم آلاف المواطنين، مؤكداً أن "هذا اليوم يعد من أصعب أيام الحرب منذ تجددها في الثامن عشر من مارس".

وأشار بصل إلى أن قوات الاحتلال تتعمّد قصف المباني المحاطة بخيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة جراء استهداف الأبراج المجاورة لها، فضلاً عن تدمير ما تبقى من المساجد والملاعب في مدينة غزة. وأضاف أن طواقم الدفاع المدني تلقت مناشدات استغاثة من مواطنين عالقين تحت الأنقاض في منطقة الزرقا بحي التفاح، وسط إنهاك الطواقم بسبب كثافة القصف المتواصل.

وحذّر بصل من أن الاحتلال يستخدم هذه الاستهدافات الوحشية كوسيلة لتعزيز سياسة التهجير القسري الجماعي بحق المدنيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف المجازر المستمرة.

وفي السياق ذاته، حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن الآلاف من سكان غزة أصبحوا محاصرين في مناطق ضيقة وغير آمنة بعد إجبارهم على النزوح مجدداً نتيجة الهجمات الأخيرة.

وتستمر المأساة الإنسانية في القطاع مع تفاقم الأوضاع المعيشية وانعدام مقومات الحياة الأساسية، فيما أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 64,368 شهيدًا و162,776 جريحًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

