شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

"الصحة" بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع
ملك الأردن عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت وزارة الصحة بغزة، الأحد، الملك عبد الله الثاني، إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية في القطاع، في ظل عدم إدخال أي حالة مبيت منذ عدة أشهر، وتقليص عدد الأسرة.

جاء ذلك في بيان للوزارة، ذكرت فيه أنها "تتقدم بخالص الشكر والتقدير من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة صاحب المبادرة والسبق والذي كانت توجيهاته السامية بإقامة المستشفى الميداني الأردني في مدينة غزة في العام 2009".

واعتبرت تلك الخطوة بأنها "أعظم رسالة اسناد للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وآلة القتل المستمر ورسالة جسدت تلاحم الشعبين الفلسطيني والأردني".

وأضافت أنها "تهيب بالملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتدخل العاجل وإعطاء التوجيهات اللازمة للجهات التنفيذية لإعادة تفعيل وتشغيل المستشفى الميداني الأردني في مدينة غزة".

الوزارة أوضحت أنه "لا يتم إدخال أي حالة (مصاب أو مريض) مبيت في المستشفى منذ عدة أشهر رغم الحاجة الماسة لكل سرير مبيت وخاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي عموما و محافظة غزة على وجه التحديد".

كما دعت الملك عبد الله إلى "تفعيل المستشفى الميداني الأردني في مدينة خانيونس الذي تقلص إلى 17 سرير فقط بينما يتم معالجة ما يقرب من 1000 حالة على بعد أمتار قليلة في مجمع ناصر الطبي".

وختمت بالتأكيد على أنها "تثق كل الثقة أن التوجيهات الملكية العاجلة ستلقى طريقها العاجل للتخفيف من معاناة الناس تحقيقا للإرادة الملكية السامية".

ويشّغل الأردن مستشفيين ميدانيين عسكريين بالقطاع، أسس الأول عام 2009 بمدينة غزة، وتعرض لقصف إسرائيلي في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 ما أسفر عن إصابة سبعة من كوادره، أما الثاني فأنشئ بمدينة خانيونس أواخر نوفمبر 2023.

ويعاني القطاع الصحي في غزة انهيارا شبه كامل في قدراته التشخيصية والعلاجية، فمنذ بدء حرب الإبادة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أو دمر أو أخرج عن الخدمة ما مجموعه 38 مستشفى، ما أدى إلى شلل شبه تام في المنظومة الصحية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

&quot;الصحة&quot; بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

"الصحة" بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود وقف حرب غزة وتنفيذ حل الدولتين

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود وقف حرب غزة وتنفيذ حل الدولتين

نتنياهو: نُعمّق التوغل في أطراف وداخل مدينة غزة

نتنياهو: نُعمّق التوغل في أطراف وداخل مدينة غزة

(يونيسف): المجاعة تتسع في غزة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

(يونيسف): المجاعة تتسع في غزة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

&quot;إقراض الطلبة&quot; يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

&quot;الصحة&quot; بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

"الصحة" بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

&quot;إقراض الطلبة&quot; يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

سلطة النقد توضح بشأن أقساط قروض الموظفين لشهر حزيران

سلطة النقد توضح بشأن أقساط قروض الموظفين لشهر حزيران

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يُروّج لمزاعم كاذبة لاستهداف الأبراج ضمن جريمة التهجير القسري

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يُروّج لمزاعم كاذبة لاستهداف الأبراج ضمن جريمة التهجير القسري

منوعات

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

عربي

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 عمال ويصيب 9 آخرين

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 عمال ويصيب 9 آخرين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح