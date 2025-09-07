"الصحة" بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنناشدت وزارة الصحة بغزة، الأحد، الملك عبد الله الثاني، إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية في القطاع، في ظل عدم إدخال أي حالة مبيت منذ عدة أشهر، وتقليص عدد الأسرة.جاء ذلك في بيان للوزارة، ذكرت فيه أنها "تتقدم بخالص الشكر والتقدير من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة صاحب المبادرة والسبق والذي كانت توجيهاته السامية بإقامة المستشفى الميداني الأردني في مدينة غزة في العام 2009".واعتبرت تلك الخطوة بأنها "أعظم رسالة اسناد للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وآلة القتل المستمر ورسالة جسدت تلاحم الشعبين الفلسطيني والأردني".وأضافت أنها "تهيب بالملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتدخل العاجل وإعطاء التوجيهات اللازمة للجهات التنفيذية لإعادة تفعيل وتشغيل المستشفى الميداني الأردني في مدينة غزة".الوزارة أوضحت أنه "لا يتم إدخال أي حالة (مصاب أو مريض) مبيت في المستشفى منذ عدة أشهر رغم الحاجة الماسة لكل سرير مبيت وخاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي عموما و محافظة غزة على وجه التحديد".كما دعت الملك عبد الله إلى "تفعيل المستشفى الميداني الأردني في مدينة خانيونس الذي تقلص إلى 17 سرير فقط بينما يتم معالجة ما يقرب من 1000 حالة على بعد أمتار قليلة في مجمع ناصر الطبي".وختمت بالتأكيد على أنها "تثق كل الثقة أن التوجيهات الملكية العاجلة ستلقى طريقها العاجل للتخفيف من معاناة الناس تحقيقا للإرادة الملكية السامية".ويشّغل الأردن مستشفيين ميدانيين عسكريين بالقطاع، أسس الأول عام 2009 بمدينة غزة، وتعرض لقصف إسرائيلي في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 ما أسفر عن إصابة سبعة من كوادره، أما الثاني فأنشئ بمدينة خانيونس أواخر نوفمبر 2023.ويعاني القطاع الصحي في غزة انهيارا شبه كامل في قدراته التشخيصية والعلاجية، فمنذ بدء حرب الإبادة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أو دمر أو أخرج عن الخدمة ما مجموعه 38 مستشفى، ما أدى إلى شلل شبه تام في المنظومة الصحية.