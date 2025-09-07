شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى
رام الله - دنيا الوطن
 تلقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية بريطانيا الجديدة إيفيت كوبر، بحثا خلاله جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما بحث الطرفان في أول اتصال هاتفي بعد أيام من تولي كوبر منصبها، جهود إنجاح المؤتمر الدولي القادم في نيويورك، والعمل المشترك لتنفيذ مخرجات الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الدولي لتجسيد حل الدولتين الذي استضافته الأمم المتحدة أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي، إلى جانب ترتيبات الحكم وإدارة شؤون قطاع غزة فور وقف الحرب.

إلى ذلك، أكد الطرفان أهمية العمل المشترك وبذل مزيد من الجهود الدولية على تغيير السياسات وإيقاف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك الضم والاستعمار وحجز الأموال.

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء، وزيرة الخارجية الجديدة كوبر على تعيينها، مؤكدا استعداده للعمل والتعاون المشترك بما يخدم تحقيق السلام ودعم جهود الاستقرار في المنطقة.

بدورها، أكدت كوبر على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بريطانيا وفلسطين، واهتمام الحكومة البريطانية بوقف الحرب في غزة، وإدخال المساعدات ودعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية والاعتراف الدولي بدولة فلسطين بما يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

