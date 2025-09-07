مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود وقف حرب غزة وتنفيذ حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، وبحث معه أهمية بذل المزيد من الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة، والانتهاكات المستمرة لجيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس، بحضور وزيرة الخارجية فارسين شاهين.وشدد مصطفى على ضرورة وقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وسياسة التجويع في قطاع غزة واستمرار إغلاق المعابر، إضافة إلى مخططات الضم والتوسع الاستعماري والتهجير في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية والاقتطاعات غير القانونية منها.وثمن رئيس الوزراء موقف الدنمارك الثابت من حل الدولتين، ومصادقتها على وثيقة مؤتمر نيويورك، ودعمها المستمر لفلسطين.من جانبه، أكد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الثابت والداعم لحل الدولتين، ووقف الحرب على غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات.