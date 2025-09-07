شؤون فلسطينية

نتنياهو: نُعمّق التوغل في أطراف وداخل مدينة غزة

نتنياهو: نُعمّق التوغل في أطراف وداخل مدينة غزة
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن جيشه "يعمّق التوغل في أطراف مدينة غزة وداخلها"؛ وادعى أن نحو "100 ألف شخص غادروا المدينة".

وأضاف: "نقوم بالقضاء على بنى تحتية إرهابية، ونهدم أبراجًا مصنفة كأبراج إرهاب، وأقمنا منطقة إنسانية جديدة لتمكين المدنيين من الخروج إلى مكان آمن والحصول على مساعدات"، وفق تعبيره وزعمه.

وادعى نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة، أن حركة (حماس) "تبذل كل جهد لمنع الغزيين من الخروج"، مضيفًا: "هم يريدون بقاءهم هناك ليكونوا درعًا بشريًا. لا يتورعون عن أي وسيلة".

وتابع: "من المتوقع أن تحاول الحركة منع خروج المدنيين، وهو خروج ملزم من الناحية الإنسانية ومن حيث مفهوم الحرب. نريد أن نركز على المسلحين، وأن نتيح للمدنيين الخروج".

وأشار نتنياهو، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية ضد إسرائيل بسبب عملياتها في قطاع غزة، إلى أنه مدرك لـ"الثمن الذي ندفعه على الساحة الدبلوماسية والإعلامية لدولة إسرائيل".

وفي حين تشير التقديرات العسكرية بأن احتلال مدينة غزة قد يستغرق عامًا كاملًا، قال نتنياهو: "الطريقة الأفضل للتخلص من هذا الوضع إقامة آليات جديدة، وإنهاء الحرب في أسرع وقت".

وجدد التشديد على أهداف إسرائيل: "القضاء على حماس، واستعادة جميع الأسرى، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل". وأضاف أنه رغم تراجع تأييد إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة على صعيد الدولي، فإنه "يختار النصر".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

&quot;الصحة&quot; بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

"الصحة" بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود وقف حرب غزة وتنفيذ حل الدولتين

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود وقف حرب غزة وتنفيذ حل الدولتين

نتنياهو: نُعمّق التوغل في أطراف وداخل مدينة غزة

نتنياهو: نُعمّق التوغل في أطراف وداخل مدينة غزة

(يونيسف): المجاعة تتسع في غزة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

(يونيسف): المجاعة تتسع في غزة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

&quot;إقراض الطلبة&quot; يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

&quot;الصحة&quot; بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

"الصحة" بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

&quot;إقراض الطلبة&quot; يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

سلطة النقد توضح بشأن أقساط قروض الموظفين لشهر حزيران

سلطة النقد توضح بشأن أقساط قروض الموظفين لشهر حزيران

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يُروّج لمزاعم كاذبة لاستهداف الأبراج ضمن جريمة التهجير القسري

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يُروّج لمزاعم كاذبة لاستهداف الأبراج ضمن جريمة التهجير القسري

منوعات

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

عربي

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 عمال ويصيب 9 آخرين

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 عمال ويصيب 9 آخرين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح