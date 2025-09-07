عاجل

  • مصادر محلية: قوات الاحتلال تطلق النار وتعتقل شاباً وتعتدي عليه بالضرب بمحيط مستوطنة (بسجوت) شرق مدينة البيرة بالضفة

شؤون فلسطينية

"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الأول من العام الدراسي 2026-2025م، لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وأوضح الصندوق في بيان له، أن استقبال الطلبات يبدأ اعتبارا من اليوم 7/9/2025 ولغاية الخميس 23/10/2025.

ولفت إلى أنَّ آلية تقديم الطلبات للطلبة الذين لم يتقدموا بطلب قرض أو تقدموا بطلبات ولم تُدقَّق طلباتهم في الفصل الدراسي الأول و/أو الفصل الثاني 2024/2025م؛ تتم من خلال الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق من خلال الرابط http://eservices.iqrad.edu.ps وإدخال بيانات طلب القرض إلكترونياً والتأكّد من حفظها، ومن ثمَّ يتوجَّب على الطلبة تسليم كافة الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية، بحيث يقوم موظف المؤسسة بتدقيق الطلبات مباشرة ويتم تسليم الطالب/ة نموذج إثبات تقديم الطلب وتدقيقه (في حال لم يُتِم الطالب/ة هذه الخطوة، يُعتبر الطلب غير مُكتمل ولا يُنظر فيه).

وأشار الصندوق إلى أنَّه يتوجب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب في موقع الصندوق إنشاء اشتراك جديد قبل إجراء الخطوات المذكورة أعلاه، علماً أنَّه بالإمكان الحصول على المساعدة بهذا الخصوص من خلال الرابط:


أما فيما يتعلّق بالطلبة الذين تقدموا بطلب قرض وتمَّ تدقيق طلباتهم فيتوجب عليهم الدخول إلى حساباتهم في مـــوقع الخدمات الإلكترونية للصندوق http://eservices.iqrad.edu.ps والضغط على خيار "تجديد التقدّم لطلب قرض"، لتأكيد رغب الطالب/ة بالتقدّم بطلب لهذا الفصل دون الحاجة للرجوعِ إلى دائرة الشؤون الطلابية، ولا تسليم مُستندات جديدة.

ويُشترط فيمن يتقدم للحصول على قرض أن يكون طالباً مُنتظماً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين (طلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط) ومُحتاجاً من الناحية المادية، وأنْ يكون قد اجتاز بنجاح فصلاً دراسياً على الأقل، وألا يقل معدله التراكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، و60% لطالب الدبلوم للنظام المئوي، وألا يقل عن (2) لنظام النقاط.

كما يُشترط أنْ يُسجِّل الطالب/ة 12 ساعة مُعتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الأول 2025-2026م.

يُشار إلى أنَّه في حال فقدان الطالب/ة اسم المستخدم و/ أو الرقم السري الخاص به؛ فإنه يتوجب عليه مراجعة دائرة شؤون الطلبة في مؤسسته التعليمية أو الدخول على الرابط https://eservices.iqrad.edu.ps/Forget.

يذكر أنَّ رسوم طلبة التعليم الموازي تُحسب وفق الرسوم العادية وليس حسب أسعار الدراسة المُوازية، مع التنويه إلى أنَّ نسبة القرض الذي يُقدِّمه الصندوق لا تتجاوز 75% من الرسوم الدراسية؛ بما لا يتجاوز قيمة (800) دينار أردني، بأي حال من الأحوال للطالب الواحد في الفصل الدراسي الواحد.

