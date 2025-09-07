عاجل

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تشهد فلسطين، مساء اليوم الأحد، حدثاً فلكياً مثيراً، وهو خسوف كلي للقمر، يشاهد من كافة المدن الفلسطينية.

والخسوف الكلي للقمر سيكون مرئيا بالعين المجردة في فلسطين، والدول العربية، ومعظم مناطق آسيا، وأستراليا، والأجزاء الوسطى والشرقية من أوروبا وأفريقيا، وسيدوم خمس ساعات و27 دقيقة، ويبدأ في تمام الساعة 8:30 مساءً.

ويبدأ الخسوف الجزئي في سماء فلسطين عند الساعة 07:27 مساءً، ويبدأ القمر بالدخول في منطقة الظل الداخلي للأرض (الظل)، ويفقد ضوءه تدريجيًّا، وفي هذه المرحلة يمكن رؤية شكل ظل الأرض المقوس على سطح القمر وهي إحدى الطرق القديمة التي استخدمها العلماء لإثبات كروية الأرض.

ويصبح القمر داخل منطقة الظل بالكامل، وينتهي الخسوف الكلي عند الساعة 09:54 مساءً، وتبدأ المرحلة الثانية من الخسوف الجزئي حتى الساعة 10:56 مساءً ويستعيد القمر كامل إضاءته تدريجيًا.

والخسوف الكلي للقمر يحدث عندما تقع الأجرام الثلاثة -الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، بحيث يمر القمر عبر الجزء الداخلي من ظل الأرض المعروف باسم الظل، ويقع هذا الخسوف قبل حوالي يومين من وصول القمر إلى نقطة الحضيض (أقرب مسافة له من الأرض)، مما يجعل حجمه الظاهري عند ذروة الخسوف أكبر بنحو 3.2% مقارنة بالمتوسط.

