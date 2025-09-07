عاجل

  • مصادر محلية: قوات الاحتلال تطلق النار وتعتقل شاباً وتعتدي عليه بالضرب بمحيط مستوطنة (بسجوت) شرق مدينة البيرة بالضفة

شؤون فلسطينية

حماس تبحث مع فصائل فلسطينية في القاهرة رسم "خارطة طريق وطنية"

صورة من غزة
رام الله - دنيا الوطن
اختتم وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيارة إلى مصر بحث خلالها مع فصائل وشخصيات فلسطينية "رسم خارطة طريق وطنية"، وسط الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة والعدوان في الضفة الغربية المحتلة والقدس.

وقالت الحركة في بيان، اليوم الأحد: "اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء أمس السبت زيارة إلى جمهورية مصر العربية".

وأوضح أن الزيارة جاءت "ضمن جهود العمل من أجل إنهاء حرب الإبادة (الإسرائيلية) على قطاع غزة، ووقف تصاعد العدوان الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة"، دون تحديد تاريخ بدء الزيارة.

وأفادت بأن وفدها الذي ترأسه القيادي زاهر جبارين "التقى فصائل فلسطينية (لم تسمها) ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات فلسطينية، ورجال أعمال في العاصمة المصرية القاهرة".

الوفد ناقش "سبل تعزيز التشاور وتطوير العمل المشترك ورسم خارطة طريق وطنية، إلى جانب التأكيد على أن وحدة الموقف والميدان هي الضمانة لإنهاء الحرب وتعزيز الصمود".

ولفتت (حماس) إلى أن "الزيارة تزامنت مع تصاعد جرائم الاحتلال في قطاع غزة، وتزايد سياسة التدمير والتهجير الممنهجة، وذلك في إطار الخطط الصهيونية لإعادة احتلال مدينة غزة واستمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين".

وأوضحت أن "الفصائل الفلسطينية توافقت على استدامة البحث عن سبل إنهاء الحرب، وإسناد صمود أهالي قطاع غزة، ومواجهة ما تتعرض له الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب تعزيز العمل المشترك لإدارة المعركة، ورسم خارطة طريق وطنية لما بعد الحرب".

وترعى مصر إلى جانب قطر مفاوضات غير مباشرة بين (حماس) وإسرائيل بشأن التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى وإنهاء حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 23 شهرا.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل الرفض والمماطلة، بينما وافقت الحركة الفلسطينية على أكثر من مقترح اتفاق متتالي.

