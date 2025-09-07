حرب الإبادة بغزة: أكثر من 64 ألف شهيد و162 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر

شؤون فلسطينية

توضيحية من مستشفى المعمداني بمدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر الأحد، عن وصول 87 شهيدا و409 إصابات جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم أربعة شهداء تم انتشالهم من تحت الركام.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 64,368 شهيدا و162,776 إصابة.

أما منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم فقد سجل 11,911 شهيدا و50,735 إصابة، في مؤشر واضح على استمرارية وحجم الخسائر البشرية في غزة.

كما تم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء التجويع وسوء التغذية، بينهم ثلاثة أطفال، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب سوء التغذية إلى 387 شهيدا، بينهم 138 طفلا.

وأوضحت الوزارة أنه منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، تم تسجيل 109 حالات وفاة إضافية، بينهم 23 طفلا، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم الـ702 على التوالي، وسط تصاعد الهجمات التي تستهدف المدنيين والنازحين في مختلف أنحاء القطاع.

الدنيا حكايات

شؤون فلسطينية

منوعات

عربي

