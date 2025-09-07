لبيد: حكومة نتنياهو تفضل تدمير أبراج غزة على استعادة الأسرى



وأضاف: "إسرائيل لا تحاول إبرام صفقة للمختطفين، الحكومة لا تحاول حتى إعادتهم إلى ديارهم. إنها لا تحاول حتى التفاوض وإبرام صفقة - إسرائيل لا ترد".



وكانت صحيفة (هآرتس) قالت اليوم إن الجيش الإسرائيلي يشعر بقلق متزايد إزاء إمكانية إيذاء الأسرة عن طريق الخطأ، ولفتت إلى أنه في الاستخبارات يعرفون الحقيقة: لا يمكن ضمان ألا يصاب الأسرى في ظل تكثيف الغارات، يكفي التذكير بما حدث في رفح قبل نحو عام.



ووفق الصحيفة الإسرائيلية فقد تلقت عائلات الأسرى، وخاصة المحتجزين منهم أحياء داخل مدينة غزة، تحذيرات مقلقة من الجيش الإسرائيلي بأنه سيكون من الصعب تجنب إيذائهم.

رام الله - دنيا الوطن