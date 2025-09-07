عاجل

  • طيران الاحتلال الحربي يستهدف عدة منازل في شارع النفق وساحة الشوا بمنطقة التفاح والدرج بمدينة غزة‏

  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل للمرة الثانية خلال ساعات

شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: واشنطن تنقل مبادئ اتفاق شامل إلى حماس

إعلام إسرائيلي: واشنطن تنقل مبادئ اتفاق شامل إلى حماس
صورة من غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة الأميركية نقلت مبادئ مقترح اتفاق شامل إلى حركة (حماس)، في خطوة تهدف إلى تحديد استمرار المفاوضات بين الطرفين.

ونقلت الهيئة عن مصادر، لم تسمها، أن هذه المبادئ ليست صياغة رسمية للاتفاق، بل خطوط عريضة يفترض أن تشكل أساسا للحوار المستقبلي.

وجاء نقل المقترح عبر الوسيط الإسرائيلي، غرشون باسكين، الذي سبق أن شارك في المفاوضات مع (حماس) خلال صفقة شاليط.

وذكر موقع (أكسيوس) أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف نقل رسائل إلى حركة (حماس) عبر باسكين تتعلق بصفقة شاملة تهدف إلى الإفراج عن جميع الأسرى، أحياء وأمواتا، مقابل إنهاء الحرب، وفق ما أفاد به مصدر مطلع على التفاصيل.

ويعد باسكين حلقة وصل مهمة، إذ كان على تواصل مع القيادي في (حماس) غازي حمد، وهو نفسه الذي ساعد في تمرير رسائل خلال مفاوضات الإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط قبل أكثر من عقد.

وأشار المصدر إلى أن المقترح الذي نقله ويتكوف إلى (حماس) عبر باسكين يضم عدة مبادئ عامة، أبرزها الإفراج عن جميع الأسرى مقابل وقف القتال وإنهاء الحرب، ما يمثل إطارا مبدئيا لمواصلة المفاوضات بين الطرفين.

ويذكر أن (حماس) كانت قد أعلنت موافقتها على المقترح القطري والمصري منذ منتصف آب/أغسطس الماضي.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يصل الوزير رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس فريق التفاوض، إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري للقاء كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب لمتابعة المحادثات.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المفاوضات مع (حماس) جارية بشكل مكثف، مشيرا إلى أن الوضع حرج مع وجود 32 قتيلا و20 أسيرا على قيد الحياة، بينما أشار إلى احتمال وفاة بعض الأسرى مؤخرا.

أخبار ذات صلة

حرب الإبادة بغزة: أكثر من 64 ألف شهيد و162 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر

حرب الإبادة بغزة: أكثر من 64 ألف شهيد و162 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر

لبيد: حكومة نتنياهو تفضل تدمير أبراج غزة على استعادة الأسرى

لبيد: حكومة نتنياهو تفضل تدمير أبراج غزة على استعادة الأسرى

غزة: خمس وفيات جديدة نتيجة التجويع وسوء التغذية بينهم ثلاثة طفال

غزة: خمس وفيات جديدة نتيجة التجويع وسوء التغذية بينهم ثلاثة طفال

إعلام إسرائيلي: واشنطن تنقل مبادئ اتفاق شامل إلى حماس

إعلام إسرائيلي: واشنطن تنقل مبادئ اتفاق شامل إلى حماس

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة غزة

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة غزة

&quot;المالية&quot; تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر حزيران

"المالية" تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر حزيران

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يُروّج لمزاعم كاذبة لاستهداف الأبراج ضمن جريمة التهجير القسري

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يُروّج لمزاعم كاذبة لاستهداف الأبراج ضمن جريمة التهجير القسري

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يدخل أسلحة جديدة لاستهداف الأسرى في سجونه

الاحتلال يدخل أسلحة جديدة لاستهداف الأسرى في سجونه

&quot;التربية&quot;: إعادة جلسة امتحان اللغة العربية لطلبة قطاع غزة في 16 أيلول الجاري

"التربية": إعادة جلسة امتحان اللغة العربية لطلبة قطاع غزة في 16 أيلول الجاري

68 شهيداً و362 إصابة بعدوان الاحتلال في القطاع خلال 24 ساعة

68 شهيداً و362 إصابة بعدوان الاحتلال في القطاع خلال 24 ساعة

استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في مجزرة بحي الشيخ رضوان شمال غزة

استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في مجزرة بحي الشيخ رضوان شمال غزة

استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال بينهم منتظرون للمساعدات

استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال بينهم منتظرون للمساعدات

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية في محافظة الخليل

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية في محافظة الخليل

التربية: انطلاق امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة من مواليد 2006 الكترونيا

التربية: انطلاق امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة من مواليد 2006 الكترونيا

ترامب: نجري مفاوضات &quot;عميقة&quot; مع حماس بشأن الأسرى

ترامب: نجري مفاوضات "عميقة" مع حماس بشأن الأسرى

منوعات

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

عربي

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 عمال ويصيب 9 آخرين

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 عمال ويصيب 9 آخرين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح

فريق إغاثي يصل قرية سودانية منكوبة على ظهور الحمير

فريق إغاثي يصل قرية سودانية منكوبة على ظهور الحمير