رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة الأميركية نقلت مبادئ مقترح اتفاق شامل إلى حركة (حماس)، في خطوة تهدف إلى تحديد استمرار المفاوضات بين الطرفين.ونقلت الهيئة عن مصادر، لم تسمها، أن هذه المبادئ ليست صياغة رسمية للاتفاق، بل خطوط عريضة يفترض أن تشكل أساسا للحوار المستقبلي.وجاء نقل المقترح عبر الوسيط الإسرائيلي، غرشون باسكين، الذي سبق أن شارك في المفاوضات مع (حماس) خلال صفقة شاليط.وذكر موقع (أكسيوس) أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف نقل رسائل إلى حركة (حماس) عبر باسكين تتعلق بصفقة شاملة تهدف إلى الإفراج عن جميع الأسرى، أحياء وأمواتا، مقابل إنهاء الحرب، وفق ما أفاد به مصدر مطلع على التفاصيل.ويعد باسكين حلقة وصل مهمة، إذ كان على تواصل مع القيادي في (حماس) غازي حمد، وهو نفسه الذي ساعد في تمرير رسائل خلال مفاوضات الإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط قبل أكثر من عقد.وأشار المصدر إلى أن المقترح الذي نقله ويتكوف إلى (حماس) عبر باسكين يضم عدة مبادئ عامة، أبرزها الإفراج عن جميع الأسرى مقابل وقف القتال وإنهاء الحرب، ما يمثل إطارا مبدئيا لمواصلة المفاوضات بين الطرفين.ويذكر أن (حماس) كانت قد أعلنت موافقتها على المقترح القطري والمصري منذ منتصف آب/أغسطس الماضي.وفي سياق متصل، من المتوقع أن يصل الوزير رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس فريق التفاوض، إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري للقاء كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب لمتابعة المحادثات.وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المفاوضات مع (حماس) جارية بشكل مكثف، مشيرا إلى أن الوضع حرج مع وجود 32 قتيلا و20 أسيرا على قيد الحياة، بينما أشار إلى احتمال وفاة بعض الأسرى مؤخرا.