  • طيران الاحتلال الحربي يستهدف عدة منازل في شارع النفق وساحة الشوا بمنطقة التفاح والدرج بمدينة غزة‏

  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل للمرة الثانية خلال ساعات

شؤون فلسطينية

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة غزة

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة غزة
أرشيفية من غزة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مستشفيات مدينة غزة، منذ فجر اليوم الأحد، استشهاد 19 مواطنا بينهم أطفال، إضافة إلى عشرات المصابين، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين، وخيام للنازحين، ومنزلا سكنيا.

وأفادت المصادر الطبية بأن ثمانية مواطنين استشهدوا وجُرح آخرون في قصف مدرسة الفارابي المقابلة لملعب اليرموك، والتي كانت تؤوي نازحين.

كما أكدت سقوط 11 شهيدا، بينهم أربعة أطفال، في غارتين استهدفتا خيمة للنازحين قرب المجلس التشريعي في حي الرمال، وشقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا إطلاق النار على طالبي المساعدات شمالي القطاع، أمس السبت، إلى 30 شهيدا، بينما سجلت مستشفيات غزة في اليوم نفسه 74 شهيدا، بينهم 53 في مدينة غزة وحدها.

ميدانيا، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التدمير الممنهج، حيث دُمرت ثلاثة منازل في حي الصبرة جنوبي المدينة، فيما أدى قصف على شارع اليرموك إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين.

كما دمر أمس برج السوسي السكني في حي تل الهوا، بزعم استخدامه من قبل حركة (حماس) لأغراض عسكرية، فيما أجبرت أوامر الإخلاء سكان برج الرؤيا والمباني المجاورة له على مغادرة منازلهم على عجل.

بدوره، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من انقطاع وشيك للاتصالات والإنترنت جراء استهداف الأبراج المرتفعة، مؤكدا أن ذلك يهدد عمل الطواقم الطبية والإغاثية ويعمّق عزلة سكان غزة.

حرب الإبادة بغزة: أكثر من 64 ألف شهيد و162 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر

لبيد: حكومة نتنياهو تفضل تدمير أبراج غزة على استعادة الأسرى

غزة: خمس وفيات جديدة نتيجة التجويع وسوء التغذية بينهم ثلاثة طفال

إعلام إسرائيلي: واشنطن تنقل مبادئ اتفاق شامل إلى حماس

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة غزة

&quot;المالية&quot; تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر حزيران

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يُروّج لمزاعم كاذبة لاستهداف الأبراج ضمن جريمة التهجير القسري

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

الاحتلال يدخل أسلحة جديدة لاستهداف الأسرى في سجونه

&quot;التربية&quot;: إعادة جلسة امتحان اللغة العربية لطلبة قطاع غزة في 16 أيلول الجاري

68 شهيداً و362 إصابة بعدوان الاحتلال في القطاع خلال 24 ساعة

استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في مجزرة بحي الشيخ رضوان شمال غزة

استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال بينهم منتظرون للمساعدات

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية في محافظة الخليل

التربية: انطلاق امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة من مواليد 2006 الكترونيا

ترامب: نجري مفاوضات &quot;عميقة&quot; مع حماس بشأن الأسرى

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 عمال ويصيب 9 آخرين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح

فريق إغاثي يصل قرية سودانية منكوبة على ظهور الحمير

