شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنسجلت مستشفيات مدينة غزة، منذ فجر اليوم الأحد، استشهاد 19 مواطنا بينهم أطفال، إضافة إلى عشرات المصابين، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين، وخيام للنازحين، ومنزلا سكنيا.وأفادت المصادر الطبية بأن ثمانية مواطنين استشهدوا وجُرح آخرون في قصف مدرسة الفارابي المقابلة لملعب اليرموك، والتي كانت تؤوي نازحين.كما أكدت سقوط 11 شهيدا، بينهم أربعة أطفال، في غارتين استهدفتا خيمة للنازحين قرب المجلس التشريعي في حي الرمال، وشقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا إطلاق النار على طالبي المساعدات شمالي القطاع، أمس السبت، إلى 30 شهيدا، بينما سجلت مستشفيات غزة في اليوم نفسه 74 شهيدا، بينهم 53 في مدينة غزة وحدها.ميدانيا، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التدمير الممنهج، حيث دُمرت ثلاثة منازل في حي الصبرة جنوبي المدينة، فيما أدى قصف على شارع اليرموك إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين.كما دمر أمس برج السوسي السكني في حي تل الهوا، بزعم استخدامه من قبل حركة (حماس) لأغراض عسكرية، فيما أجبرت أوامر الإخلاء سكان برج الرؤيا والمباني المجاورة له على مغادرة منازلهم على عجل.بدوره، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من انقطاع وشيك للاتصالات والإنترنت جراء استهداف الأبراج المرتفعة، مؤكدا أن ذلك يهدد عمل الطواقم الطبية والإغاثية ويعمّق عزلة سكان غزة.