الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

رام الله - دنيا الوطن
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، وقوفها الكامل إلى جانب مصر، مُثمّنة جهودها المستمرة في نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تهجيره، والسعي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين.

وأدانت دولة الإمارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أنها تمثل امتدادا خطيرا لسياسات الاحتلال، ومجددة إدانتها "لكافة محاولات التهجير التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق".

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها، على أن هذه الدعوات الباطلة تُعد خرقا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني الثابت في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وجددت دولة الإمارات رفضها القاطع لكل محاولات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً بل التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً، وأن لا استقرار في المنطقة إلا عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

