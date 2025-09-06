"التربية": إعادة جلسة امتحان اللغة العربية لطلبة قطاع غزة في 16 أيلول الجاري

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إعادة جلسة امتحان اللغة العربية لطلبة قطاع غزة من مواليد عام 2006، الذي جرى تقديمه اليوم السبت، الى الثلاثاء الموافق 16 أيلول/ سبتمبر الجاري لكافة الطلبة.وأوضحت الوزارة في بيان، أنه سيتم التعامل مع جلسة اليوم على أنها تجريبية.وأشارت إلى أن المنصة تعرضت لهجمات سيبرانية قوية من عدة دول منعت جزءا من الطلبة من التقدم لامتحان اليوم، لافتا الى أن الطلبة سيتقدمون للجلسات المقبلة بموعدها بشكل طبيعي حسب البرنامج المعلن سابقا.وكانت الوزارة قد أطلقت اليوم السبت، من غرفة العمليات الحكومية في رام الله، امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة من مواليد عام 2006 الكترونيا، حيث سجل للامتحان حوالي 27 ألف طالب/ة من مختلف مديريات القطاع.