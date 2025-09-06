الاحتلال يدمر برج "السوسي" ويشرد مئات العائلات خلال 24 ساعة (فيديو)















رام الله - دنيا الوطندمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، برج السوسي السكني عند مفترق الصناعة مقابل مقر وكالة "الأونروا"، والمكون من عدة طوابق ويضم عشرات الشقق، والذي يعد واحداً من أكبر أبراج مدينة غزة.وكان جيش الاحتلال قد أنذر السكان قبل نحو ساعة بإخلاء برجي السوسي والرؤيا والخيام المجاورة تمهيداً لقصفهما، ضمن تصعيد مستمر يهدف إلى إجبار المواطنين على النزوح جنوباً.وتأتي هذه الخطوة بعد تدمير برج مشتهى أمس، أحد أبرز معالم غزة، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات خلال الـ 24 ساعة الماضية.وصعّد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديداته ضد قطاع غزة، معلناً ما وصفه بـ"فتح باب الجحيم".وكانت قوات الاحتلال قد وزّعت مناشير في أحياء عدة، بينها الشيخ رضوان وجباليا، دعت السكان فيها إلى النزوح جنوباً عبر "شارع الرشيد"، في إطار خطة لتوسيع رقعة الهجوم.وأشار كاتس إلى أن المرحلة الأولى من العملية تركز على "هدم الأبراج متعددة الطوابق التي تستخدمها حماس كبنية تحتية عسكرية"، متوعداً بالاستمرار في الهجمات حتى "تقبل حماس شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، بما في ذلك إطلاق الأسرى ونزع السلاح".وأعلنت مصادر إسرائيلية أن سلاح الجو بدأ عملية تدريجية لتدمير مبانٍ شاهقة في غزة بزعم استخدامها كنقاط مراقبة ومنصات لإطلاق الصواريخ.