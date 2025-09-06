استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في مجزرة بحي الشيخ رضوان شمال غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر طبية، السبت، باستشهاد 8 مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يعود لعائلة أبو تايه في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بينهم أربعة أطفال، فيما لا يزال عدد من الأشخاص مفقودين تحت الأنقاض.وفي سياق متصل، استشهد طفل آخر وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مركبة في منطقة مواصي خان يونس.ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وجوا وبحرا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 64,300 فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 162,005 آخرين، في حصيلة غير نهائية مع استمرار وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، ما يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.