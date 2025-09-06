ترامب يهدد بإسقاط الطائرات العسكرية الفنزويلية.. ومادورو يحذر من مواجهة مسلحة

رام الله - دنيا الوطنتصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإسقاط أي طائرة عسكرية فنزويلية تشكل تهديدًا للقوات الأميركية، في حين أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الخلافات مع الولايات المتحدة "لا ينبغي أن تؤدي إلى صراع عسكري".وفي تصريحات بثتها وسائل الإعلام الفنزويلية، شدد مادورو على أن تقارير الاستخبارات التي قدمت لترامب حول بلاده "غير دقيقة"، مؤكداً أن فنزويلا خالية من إنتاج أوراق الكوكا والكوكايين وأنها تحارب تهريب المخدرات، داعياً الولايات المتحدة إلى احترام سيادة بلاده.وأعلنت واشنطن إرسال 10 مقاتلات من طراز "إف-35" إلى بورتوريكو ضمن تعزيزات عسكرية في جنوب البحر الكاريبي، بالتزامن مع تواجد سفن حربية أميركية، في إطار ما وصفه ترامب بحربه على عصابات المخدرات.واشتد التوتر بعد أن حلقت طائرتان عسكريتان فنزويليتان الخميس قرب إحدى السفن الأميركية، وهو ما اعتبره البنتاغون "خطوة استفزازية للغاية"، فيما حذر ترامب من أي تصعيد إضافي قائلاً: "إذا وضعتنا الطائرات الفنزويلية في موقف خطر، فسيتم إسقاطها".ورد مادورو بالتحذير من مواجهة مسلحة، مشيراً إلى أن فنزويلا "مستعدة للكفاح المسلح دفاعًا عن أراضيها" مع حشد الجيش والاحتياط، واصفاً تعزيزات واشنطن بأنها "أكبر تهديد تشهده قارتنا خلال المئة عام الماضية".ومن جانبه، دافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن هذه الخطوات، مؤكداً أن أي تهديد مباشر للولايات المتحدة من قبل قوارب محملة بالمخدرات أو القوات الفنزويلية سيواجه بإجراءات حازمة.