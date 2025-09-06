شؤون فلسطينية

وزير الخارجية المصري: غزة تشهد مجاعة متكاملة الأركان من صنع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن قطاع غزة يواجه "مجاعة متكاملة الأركان" ناجمة عن السياسات الإسرائيلية، مؤكداً وقوف مصر الكامل إلى جانب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مواجهة التحديات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاراريني، بالقاهرة السبت، حيث شدّد عبد العاطي على أن أي بدائل للأونروا فشلت بشكل كبير.

وحمل عبد العاطي المجتمع الدولي المسؤولية عن تراجع الدعم المقدم للوكالة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

