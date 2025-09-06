عربي

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 عمال ويصيب 9 آخرين

رام الله - دنيا الوطن
لقي 6 عمال تعدين تقليديين مصرعهم وأصيب 9 آخرون، جراء انهيار بئر تعدين في منطقة الباوقة بولاية نهر النيل شمال السودان.

وأدانت شبكة أطباء السودان الحادث، معتبرة استمرار سقوط الضحايا نتيجة انهيار آبار ومناجم التعدين الأهلي بمثابة "نزيف أرواح متواصل". وأكدت الشبكة أن هذا الانهيار يأتي بعد أسابيع قليلة من كارثة انهيار منجم "هويد" بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر في يونيو الماضي، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن ذلك يعكس "الفوضى وغياب الرقابة وانعدام معايير السلامة في قطاع التعدين التقليدي".

وحملت الشبكة الشركة السودانية للموارد المعدنية والسلطات الحكومية المسؤولية الكاملة عن هذه الكوارث المتكررة، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العمل في الآبار العشوائية غير المؤمنة، وتوفير بدائل آمنة للعمال، ومحاسبة كل من يعرّض حياة العاملين للخطر.

كما دعت المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى الضغط على الجهات الرسمية لحماية أرواح المدنيين، محذرة من أن التقاعس عن ذلك يعد تواطؤاً مع الجرائم المستمرة بحق الفئات البسيطة. وأضافت الشبكة أنها تعمل حالياً على إعداد تقرير مفصل عن مخاطر التعدين والمواد الكيميائية المستخدمة في عمليات استخلاص الذهب.

