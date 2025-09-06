شؤون فلسطينية

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية في محافظة الخليل

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية في محافظة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منازل ونصبت حواجز عسكرية في محافظة الخليل.

وأفادت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال داهموا منازل لعائلات التميمي في جبل الرحمة وسط المدينة، وجابر ودعنا في واد النصارى شرقا، وفتشوها، وعاثوا بمحتوياتها خرابا.

واقتحمت قوات الاحتلال حي البِركة شرق بلدة يطا، وأطلقت قنابل الصوت، وقامت بتفتيش المركبات ، وثقب اطارات عدد منها، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية، وعرقلت مرورهم.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الاسمنتية، والسواتر الترابية.

