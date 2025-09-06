التربية: انطلاق امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة من مواليد 2006 الكترونيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم السبت، انطلاق امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لطلبة قطاع غزة من مواليد 2006 الكترونيا.وقال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمدينة رام الله، أن نحو 26 ألف طالب وطالبة من قطاع غزة أدوا صباح اليوم امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" الكترونيا.وأضاف: ننتصر اليوم لحق طلبة غزة في التعليم رغم الدمار، وركام البيوت والمدارس، وفي ظل النزوح والجوع، وهم متمسكون بالتعليم خيارا ثابتا، باعتباره حقا أصيلا.وأشار برهم إلى أن العدوان الغاشم تسبب في حرمان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم للامتحان، علاوة على استشهاد 4 آلاف طالب، فيما تقدم 4 آلاف آخرين للامتحان خارج قطاع غزة على مدار عامين.وأوضح برهم أن الامتحان سيكون الكترونيا، وعبر منصة (Wise School)، وبالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية في الأردن، مؤكدا أن اهتمام الرئاسة الفلسطينية والحكومة بهذا الملف ظل حاضرا، وهو جزء من مسؤولية وزارة التربية الاخلاقية والوطنية.وأكد التزام التربية بالعمل من أجل طلبة قطاع غزة في الداخل والخارج، مشددا على أن المدارس الافتراضية لطلبة غزة ستستأنف عملها لبدء العام الدراسي الجديد، وسيتم متابعة المراكز التعليمية وتوفير مساحات تعليمية وجاهية، مشيرا إلى اعداد خطط خطة متكاملة للتعامل مع آثار هذا الاستهداف غير المسبوق للتعليم بمكوناته كلها.وتطرّق بالأرقام الى أن أكثر من 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها وإدارييها قد مسحوا من السجل التعليمي، فيما استشهد قرابة 18 ألف طالب و750 معلما، ودمرت أكثر من 90% من المدارس.وأعلن أن امتحان التوجيهي لطلبة 2007 سيكون فور الانتهاء من دورة 2006، وقال: كنا قد عقدنا الدورتين الأولى والثانية من الامتحان لطلبة غزة في الخارج، وأتحنا لهم الحصول على عدد كبير من المنح الدراسية في العديد من دول العالم، ونواصل برامج إسناد جامعات غزة، ولدينا خطة متكاملة صادقت عليها الحكومة للتعامل مع التعليم حال انتهاء هذا العدوان، وهذه الحرب الظالمة.وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية حق أطفال فلسطين في التعليم، والتطلع لمواقف ترتقي إلى حجم المأساة، وبضرورة حماية التعليم في القدس والأغوار والمسافر وفي كل مكان.وبهذا الصدد، أكد أن التزامات دول العالم في قمة ( تحويل التعليم) أمام اختبار جدّي، والوصول الآمن للمدارس لم يعد مُتاحا، والمدارس الجاذبة لم تعد موجودة، إذ لم تعد هناك مدارس أصلا في قطاع غزة.وفي معرض رده على سؤال ضمان مشاركة الطلبة في الامتحان في ظل اشكاليات قد تظهر من انترنت أو انقطاع الكهرباء، أوضح برهم: إن هناك فرقا تعمل لإنجاز هذه المهمة، وقد خضنا سابقا تجربة لطلبة مواليد 2005، كما قمنا بعقد امتحان تجريبي الأسبوع الماضي للطلبة، حتى يضطلعوا بالتحديات.