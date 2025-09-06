ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإعادة تسمية "وزارة الدفاع" إلى "وزارة الحرب"

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، توقيعه أمراً تنفيذياً يقضي بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، ليعيد بذلك استخدام المسمى القديم الذي ظل معمولاً به حتى عام 1949، قبل أن يُستبدل بـ"وزارة الدفاع" عقب الحرب العالمية الثانية.وقال ترامب خلال حفل التوقيع في المكتب البيضاوي: "إنه تغيير مهم لأنه يعكس موقفاً. الأمر يتعلق حقاً بالفوز"، مؤكداً أن التسمية الجديدة ستعيد رسم صورة الجيش الأميركي.وبموجب القرار، سيتمكن وزير الدفاع بيت هيغسيث من استخدام لقب "وزير الحرب" في المراسلات الرسمية والبيانات العامة، كما كُلِّف بتقديم مقترحات تشريعية وتنفيذية لتثبيت الاسم بشكل دائم.ورغم أن تغيير أسماء الوزارات يتطلب موافقة الكونغرس، ألمح ترامب إلى أنه لا يرى بالضرورة حاجة لهذه الخطوة، فيما بادر ثلاثة مشرعين جمهوريين إلى تقديم مشروع قانون لدعم التغيير.ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذها ترامب لإبراز القوة العسكرية الأميركية، شملت تنظيم عرض عسكري ضخم في واشنطن، وإعادة الأسماء الأصلية لبعض القواعد العسكرية، إضافة إلى نشر قوات على الحدود الجنوبية وفي مدن أميركية كبرى.من جانبه، رحّب هيغسيث بالقرار قائلاً: "سنتحرك للهجوم لا للدفاع.. أقصى قوة فتك بدل الشرعية الفاترة".يذكر أن البنتاغون كان يُعرف بـ"وزارة الحرب" حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين فضّل المشرعون اعتماد اسم "وزارة الدفاع" في إشارة إلى أن دور المؤسسة العسكرية يتركز على منع النزاعات في العصر النووي.