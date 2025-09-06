زيلينسكي يرفض الذهاب إلى موسكو

رام الله - دنيا الوطنرفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، مقترح نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعقد مفاوضات في موسكو، مؤكداً أن مكان اللقاء يجب أن يكون العاصمة الأوكرانية كييف.وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "ABC News" الأميركية: "لا أستطيع الذهاب إلى موسكو بينما بلادي تتعرض للقصف الصاروخي يومياً. إذا كان جاداً فليأتِ إلى كييف، وهو يدرك جيداً أن ذلك منطقي وواضح"، واصفاً بوتين بـ"الإرهابي".وأضاف الرئيس الأوكراني أن العرض الروسي لا يهدف سوى إلى المماطلة وكسب الوقت، مشدداً على أن استمرار الحرب دليل على أن الكرملين لا يسعى إلى مفاوضات حقيقية.وكان بوتين قد أعلن خلال منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك أنه مستعد للقاء زيلينسكي في موسكو، متعهداً بضمان "أمن كامل" للرئيس الأوكراني ووفده. كما أكد أن التوصل إلى اتفاق شامل يواجه "صعوبات قانونية وتقنية"، لكنه شدد على أن بلاده ستلتزم بأي اتفاقات سلام يتم التوصل إليها مستقبلاً.من جانبه، اعتبر زيلينسكي أن تصريحات بوتين مجرد محاولة لإلقاء الكرة في الملعب الأوكراني والضغط على الولايات المتحدة وأوروبا. وقال: "إذا كان شخص ما يريد السلام فعلاً، فلن يطرح مقترحات يعلم مسبقاً أنها غير مقبولة"، مضيفاً أن بلاده مستعدة للحوار لكن ليس بشروط تمليها موسكو.يأتي ذلك فيما واصل قادة التحالف الغربي اجتماعاتهم في باريس وعبر الفيديو للبحث في الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا، بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.