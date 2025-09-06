ترامب: نجري مفاوضات "عميقة" مع حماس بشأن الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إدارته تجري مفاوضات "عميقة للغاية" مع حركة حماس بشأن ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الإفراج عنهم قد يفتح المجال أمام "فرص أفضل بكثير" للحركة.وأضاف ترامب في تصريحات من البيت الأبيض مساء الجمعة: "على حماس أن تطلق سراح جميع الرهائن، عندها ستحدث أمور جيدة. أما إذا لم تفعل، فسيكون الوضع صعباً وقاسياً، وهذه وجهة نظري، لكن القرار النهائي بيد إسرائيل".وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الاحتجاجات المتصاعدة داخل إسرائيل بسبب ملف الأسرى تضع حكومة الاحتلال في "موقف صعب"، كاشفاً في الوقت ذاته أن من بين نحو عشرين محتجزاً ما زالوا أحياء، قد يكون بعضهم قد توفي مؤخراً.