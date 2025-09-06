شؤون فلسطينية

5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بمخيم الشاطئ

5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بمخيم الشاطئ
رام الله - دنيا الوطن
استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو عواد غرب ميدان الشهداء بمخيم الشاطئ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح، جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 64,300 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 162,005 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

