  • (هآرتس)عن مسؤولين عسكريين: لا نعرف كيفية التعامل مع آلاف ممن سيبقون في منازلهم بغزة ولا يوافقون على الإخلاء

  • ثلاثة شهداء من منتظري المساعدات جنوب غربي مدينة خانيونس

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة للانتقال لـ"منطقة إنسانية" جنوبا

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة للانتقال لـ"منطقة إنسانية" جنوبا
رام الله - دنيا الوطن
 جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، دعواته لسكان مدينة غزة بمغادرة منازلهم والتوجه نحو الجنوب، وتحديداً إلى منطقة المواصي بخان يونس التي يصفها بأنها "منطقة إنسانية"، في وقت تتعرض فيه المدينة وعموم القطاع لقصف مكثف يستهدف الأبراج السكنية والبنية التحتية المدنية.

وأصدر الاحتلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حثّ فيها السكان على استخدام شارع الرشيد كـ"ممر إنساني"، مدعياً أن المنطقة المخصصة تضم مرافق وخدمات أساسية. غير أن الوقائع على الأرض تكشف عكس ذلك، إذ لم يسلم أي جزء من القطاع من القصف، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومقار الأمم المتحدة التي تحولت إلى مراكز إيواء مكتظة.

ويعاني أكثر من 1.5 مليون نازح من أصل 2.4 مليون نسمة يعيشون في القطاع من أوضاع إنسانية مأساوية، بعد أن دُمّرت منازلهم وتقطعت بهم السبل جراء حصار مشدد وإغلاق المعابر منذ آذار/ مارس الماضي، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.

وتواجه العائلات النازحة صعوبات بالغة في نقل المرضى وكبار السن وتأمين احتياجاتها الأساسية، فيما يتواصل مسلسل القتل والتجويع والتدمير منذ 700 يوم، مخلفاً أكثر من 200 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، في ظل تجاهل الاحتلال للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف جرائمه.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تتصاعد فيه الأصوات الفلسطينية والعربية والدولية الرافضة لخطط الاحتلال الرامية إلى تهجير سكان القطاع قسراً، بعد تصريحات رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو التي أكدت بوضوح وجود نوايا لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

التربية: انطلاق امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة من مواليد 2006 الكترونيا

ترامب: نجري مفاوضات &quot;عميقة&quot; مع حماس بشأن الأسرى

5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بمخيم الشاطئ

أسعار صرف العملات

حالة الطقس: أجواء حارة نسبيا

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة للانتقال لـ&quot;منطقة إنسانية&quot; جنوبا

السعودية تُدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الشعب الفلسطيني

70 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بمخيم الشاطئ

أسعار صرف العملات

حالة الطقس: أجواء حارة نسبيا

السعودية تُدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الشعب الفلسطيني

70 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

قطر تدين تصريحات نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين

قوات الاحتلال تعدم مواطناً قرب حاجز المربعة جنوب غرب نابلس (فيديو)

الاحتلال يخطر عائلة من زواتا غرب نابلس بهدم منزلها

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح

فريق إغاثي يصل قرية سودانية منكوبة على ظهور الحمير

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير

