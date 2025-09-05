عربي

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين
رام الله - دنيا الوطن
 اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، إيران بتهريب غازات سامة ومواد تدخل في صناعة الأسلحة الكيمياوية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، على دفعات، وبإشراف مباشر من خبراء تابعين للحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح صحافي، إن معلومات مؤكدة تفيد بأن الحوثيين "شرعوا بالفعل في تجهيز هذه المواد القاتلة وتركيبها على صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة"، محذراً من أن إدخال أسلحة محرمة دولياً إلى ترسانة الجماعة يتجاوز حدود التهديد التقليدي، ويضع المنطقة والعالم أمام "سيناريوهات كارثية تهدد أرواح المدنيين".

وأشار الإرياني إلى أن اعتراف وزير الدفاع الإيراني مؤخراً بإنشاء بلاده مصانع وبنى تحتية عسكرية في دول أخرى، ينسجم مع التحذيرات المتكررة للحكومة اليمنية بشأن محاولات طهران نقل أجزاء من برنامجها العسكري إلى مناطق الحوثيين. وأضاف أن المشروع الإيراني "تجاوز ذلك عبر تحويل الأراضي اليمنية إلى مختبرات سرية لإنتاج واختبار المواد السامة والكيمياوية والبيولوجية، وقاعدة متقدمة للحرس الثوري".

وحذر الوزير من أن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن، بما في ذلك الشريط الساحلي، "يمثل تهديداً متنامياً يتعاظم بمرور الوقت"، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، وكافة الأطراف الدولية، إلى "التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتحقيق في عمليات التهريب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة".

كما طالب بتقديم دعم فعلي للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، حفاظاً على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.

أخبار ذات صلة

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح

فريق إغاثي يصل قرية سودانية منكوبة على ظهور الحمير

فريق إغاثي يصل قرية سودانية منكوبة على ظهور الحمير

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو وتؤكد: لن نكون بوابة للتهجير

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو وتؤكد: لن نكون بوابة للتهجير

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير

العراق: اعتقال ثلاثة من عناصر &quot;داعش&quot; في الأنبار

العراق: اعتقال ثلاثة من عناصر "داعش" في الأنبار

تونس: احتجاجات ضد مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية

تونس: احتجاجات ضد مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية

سوريا: مسيّرة تستهدف سيارة مدنية قرب مطار حلب

سوريا: مسيّرة تستهدف سيارة مدنية قرب مطار حلب

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

السعودية تُدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الشعب الفلسطيني

السعودية تُدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الشعب الفلسطيني

قطر تدين تصريحات نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين

قطر تدين تصريحات نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين

الاحتلال يخطر عائلة من زواتا غرب نابلس بهدم منزلها

الاحتلال يخطر عائلة من زواتا غرب نابلس بهدم منزلها

الاحتلال يعتقل رئيس مجلس قروي حارس ونائبه

الاحتلال يعتقل رئيس مجلس قروي حارس ونائبه

مركز الاتصال الحكومي: أكثر من 11 ألف شكوى تم التعامل معها في عام 2024

مركز الاتصال الحكومي: أكثر من 11 ألف شكوى تم التعامل معها في عام 2024

3 وفيات نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

3 وفيات نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ليلة دامية.. 30 شهيداً بغارات إسرائيلية على منازل وخيام تؤوي نازحين بمدينة غزة

ليلة دامية.. 30 شهيداً بغارات إسرائيلية على منازل وخيام تؤوي نازحين بمدينة غزة

الجيش الإسرائيلي: نسيطر على 40% من مدينة غزة

الجيش الإسرائيلي: نسيطر على 40% من مدينة غزة

منوعات

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

عربي

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح

فريق إغاثي يصل قرية سودانية منكوبة على ظهور الحمير

فريق إغاثي يصل قرية سودانية منكوبة على ظهور الحمير

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير