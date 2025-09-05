الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

رام الله - دنيا الوطناتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، إيران بتهريب غازات سامة ومواد تدخل في صناعة الأسلحة الكيمياوية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، على دفعات، وبإشراف مباشر من خبراء تابعين للحرس الثوري الإيراني.وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح صحافي، إن معلومات مؤكدة تفيد بأن الحوثيين "شرعوا بالفعل في تجهيز هذه المواد القاتلة وتركيبها على صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة"، محذراً من أن إدخال أسلحة محرمة دولياً إلى ترسانة الجماعة يتجاوز حدود التهديد التقليدي، ويضع المنطقة والعالم أمام "سيناريوهات كارثية تهدد أرواح المدنيين".وأشار الإرياني إلى أن اعتراف وزير الدفاع الإيراني مؤخراً بإنشاء بلاده مصانع وبنى تحتية عسكرية في دول أخرى، ينسجم مع التحذيرات المتكررة للحكومة اليمنية بشأن محاولات طهران نقل أجزاء من برنامجها العسكري إلى مناطق الحوثيين. وأضاف أن المشروع الإيراني "تجاوز ذلك عبر تحويل الأراضي اليمنية إلى مختبرات سرية لإنتاج واختبار المواد السامة والكيمياوية والبيولوجية، وقاعدة متقدمة للحرس الثوري".وحذر الوزير من أن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن، بما في ذلك الشريط الساحلي، "يمثل تهديداً متنامياً يتعاظم بمرور الوقت"، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، وكافة الأطراف الدولية، إلى "التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتحقيق في عمليات التهريب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة".كما طالب بتقديم دعم فعلي للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، حفاظاً على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.