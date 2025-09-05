شؤون فلسطينية

قطر تدين تصريحات نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين

قطر تدين تصريحات نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
 أدانت دولة قطر، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين.

واعتبرت قطر في بيان لوزارة خارجيتها، اليوم الجمعة، أن تمثل امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين.

وأكدت أن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الوحشية المستمرة على قطاع غزة، وجرائمه في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتوسيع المستعمرات وتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، لن تنجح في إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه ومصادرة حقوقه المشروعة.

وشددت الوزارة، على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنّب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم.

كما جددت التأكيد على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.

أخبار ذات صلة

السعودية تُدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الشعب الفلسطيني

السعودية تُدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الشعب الفلسطيني

70 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

70 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

تحقيق لـ&quot;أسوشيتد برس&quot; يفنّد مزاعم الاحتلال بشأن قصف مستشفى ناصر في خانيونس

تحقيق لـ"أسوشيتد برس" يفنّد مزاعم الاحتلال بشأن قصف مستشفى ناصر في خانيونس

قطر تدين تصريحات نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين

قطر تدين تصريحات نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين

نادي الأسير: 19 ألف حالة اعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية

نادي الأسير: 19 ألف حالة اعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية

قوات الاحتلال تعدم مواطناً قرب حاجز المربعة جنوب غرب نابلس (فيديو)

قوات الاحتلال تعدم مواطناً قرب حاجز المربعة جنوب غرب نابلس (فيديو)

هاكابي: واشنطن لم تطلب من تل أبيب الامتناع عن ضم الضفة الغربية

هاكابي: واشنطن لم تطلب من تل أبيب الامتناع عن ضم الضفة الغربية

اعتداء مستوطنين على مواطنين في الخليل وإصابة أحدهم بجروح (فيديو)

اعتداء مستوطنين على مواطنين في الخليل وإصابة أحدهم بجروح (فيديو)

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

السعودية تُدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الشعب الفلسطيني

السعودية تُدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الشعب الفلسطيني

قطر تدين تصريحات نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين

قطر تدين تصريحات نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين

الاحتلال يخطر عائلة من زواتا غرب نابلس بهدم منزلها

الاحتلال يخطر عائلة من زواتا غرب نابلس بهدم منزلها

الاحتلال يعتقل رئيس مجلس قروي حارس ونائبه

الاحتلال يعتقل رئيس مجلس قروي حارس ونائبه

مركز الاتصال الحكومي: أكثر من 11 ألف شكوى تم التعامل معها في عام 2024

مركز الاتصال الحكومي: أكثر من 11 ألف شكوى تم التعامل معها في عام 2024

3 وفيات نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

3 وفيات نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ليلة دامية.. 30 شهيداً بغارات إسرائيلية على منازل وخيام تؤوي نازحين بمدينة غزة

ليلة دامية.. 30 شهيداً بغارات إسرائيلية على منازل وخيام تؤوي نازحين بمدينة غزة

الجيش الإسرائيلي: نسيطر على 40% من مدينة غزة

الجيش الإسرائيلي: نسيطر على 40% من مدينة غزة

منوعات

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

عربي

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح

الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح

فريق إغاثي يصل قرية سودانية منكوبة على ظهور الحمير

فريق إغاثي يصل قرية سودانية منكوبة على ظهور الحمير

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير