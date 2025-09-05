فريق إغاثي يصل قرية سودانية منكوبة على ظهور الحمير

رام الله - دنيا الوطنتمكن فريق من منظمة أنقذوا الأطفال، الخميس، من الوصول إلى قرية "تارسين" المنكوبة في جبل مرة غرب دارفور، بعد رحلة استغرقت ست ساعات على ظهور الحمير عبر تضاريس وعرة وأودية صخرية، لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من كارثة الانزلاق الأرضي التي دفنت القرية بالكامل.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الكارثة، التي وقعت يوم الإثنين، أسفرت عن مقتل ما بين 300 إلى ألف شخص، فيما لا يزال البحث جارياً عن ناجين تحت الأنقاض.وقال فرانشيسكو لانينو، نائب المدير القُطري للبرامج والعمليات في المنظمة: "فقدت العائلات كل شيء، ولا يزال البعض يبحث بيأس عن ناجين. نحن ملتزمون بالوقوف إلى جانبهم، وتقديم المساعدة العاجلة الآن، ودعمهم لإعادة بناء حياتهم في أسرع وقت".ويُعد الفريق المكون من 11 عاملاً أول بعثة إغاثية دولية تصل المنطقة بعد الكارثة، حيث يضم طاقماً طبياً، وخبراء في حماية الأطفال، ومتخصصين في الدعم النفسي. وقد بدأ فور وصوله في توزيع إمدادات طبية وأقراص كلور ومعدات وقاية شخصية، إضافة إلى مساعدات موجهة للقرى المجاورة التي نزح سكانها خشية تكرار الانهيارات.ومن المقرر أن يتبع هذا الفريق فريق استجابة آخر خلال الأيام المقبلة، في ظل تحديات كبيرة تواجه عمليات الإنقاذ بفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي تعزل القرى وتجعل الوصول إليها بالغ الصعوبة.