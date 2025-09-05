عربي

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو وتؤكد: لن نكون بوابة للتهجير

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو وتؤكد: لن نكون بوابة للتهجير
رام الله - دنيا الوطن
نددت القاهرة، الجمعة، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، مشددة على أنها لن تكون "بوابة للتهجير".

وأصدرت الخارجية المصرية بيانا جاء فيه: "تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجيا".

كما شددت مصر على أنها "لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغير".

وطالب البيان "بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005".

وتابع البيان: "وتجدد جمهورية مصر العربية تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة الإجبار الفلسطينيين على المغادرة".

كما أكدت القاهرة أن "تلك الممارسات إنما تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدة المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجيا لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية".

وتؤكد مصر على "مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية".

كما تطالب "بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه، وتشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة".

كان نتنياهو قد قال، في وقت سابق الخميس، في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" على منصة تيلغرام، إن "هناك خططا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طردا جماعيا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر"، مشيرا إلى أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".

أخبار ذات صلة

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو وتؤكد: لن نكون بوابة للتهجير

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو وتؤكد: لن نكون بوابة للتهجير

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير

العراق: اعتقال ثلاثة من عناصر &quot;داعش&quot; في الأنبار

العراق: اعتقال ثلاثة من عناصر "داعش" في الأنبار

تونس: احتجاجات ضد مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية

تونس: احتجاجات ضد مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية

سوريا: مسيّرة تستهدف سيارة مدنية قرب مطار حلب

سوريا: مسيّرة تستهدف سيارة مدنية قرب مطار حلب

السيسي: نعلم ما يحاك ضدنا.. ونواجه التحديات بإجراءات مدروسة

السيسي: نعلم ما يحاك ضدنا.. ونواجه التحديات بإجراءات مدروسة

(يسرائيل هيوم): نتنياهو يجمّد المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر

(يسرائيل هيوم): نتنياهو يجمّد المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر عائلة من زواتا غرب نابلس بهدم منزلها

الاحتلال يخطر عائلة من زواتا غرب نابلس بهدم منزلها

الاحتلال يعتقل رئيس مجلس قروي حارس ونائبه

الاحتلال يعتقل رئيس مجلس قروي حارس ونائبه

مركز الاتصال الحكومي: أكثر من 11 ألف شكوى تم التعامل معها في عام 2024

مركز الاتصال الحكومي: أكثر من 11 ألف شكوى تم التعامل معها في عام 2024

3 وفيات نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

3 وفيات نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ليلة دامية.. 30 شهيداً بغارات إسرائيلية على منازل وخيام تؤوي نازحين بمدينة غزة

ليلة دامية.. 30 شهيداً بغارات إسرائيلية على منازل وخيام تؤوي نازحين بمدينة غزة

المفوضية الأوروبية: حرب إسرائيل على غزة &quot;إبادة جماعية&quot;

المفوضية الأوروبية: حرب إسرائيل على غزة "إبادة جماعية"

شهداء ومصابون ومفقودون في قصف الاحتلال منزلا بمدينة غزة

شهداء ومصابون ومفقودون في قصف الاحتلال منزلا بمدينة غزة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

منوعات

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

عربي

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير

العراق: اعتقال ثلاثة من عناصر &quot;داعش&quot; في الأنبار

العراق: اعتقال ثلاثة من عناصر "داعش" في الأنبار

تونس: احتجاجات ضد مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية

تونس: احتجاجات ضد مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية

سوريا: مسيّرة تستهدف سيارة مدنية قرب مطار حلب

سوريا: مسيّرة تستهدف سيارة مدنية قرب مطار حلب