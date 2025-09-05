شؤون فلسطينية

هاكابي: واشنطن لم تطلب من تل أبيب الامتناع عن ضم الضفة الغربية

هاكابي: واشنطن لم تطلب من تل أبيب الامتناع عن ضم الضفة الغربية
سفير أميركا لدى إسرائيل مايك هاكابي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن الولايات المتحدة لم تطلب قط من إسرائيل الامتناع عن تطبيق سيادتها على الضفة الغربية.

وقال هاكابي، في منشور نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "لم تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل قط عدم تطبيق السيادة. لقد أكدت مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة تحترم إسرائيل كدولة ذات سيادة ولن تملي عليها ما يجب عليها فعله". وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شدد هذا الأسبوع على نفس الموقف.

وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن هاكابي أعرب عن قلق الإدارة الأمريكية من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأشار الوزير روبيو إلى تحركات بعض الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية، محذراً من أن إسرائيل قد ترد بخطوة ضم الضفة الغربية، وأن أي اعتراف محتمل بدولة فلسطينية يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة، وليس عبر قرارات أحادية أو مؤتمرات صحفية، محذراً من أن هذه الخطوات قد تعرقل جهود التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.

