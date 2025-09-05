اعتداء مستوطنين على مواطنين في الخليل وإصابة أحدهم بجروح (فيديو)

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن مستوطناً أصيب بجروح طفيفة في رأسه إثر شجار وقع قرب مدينة الخليل، بعد اعتداء مستوطنين على المواطنين المارّين في الطريق.وأوضحت المصادر أن الحادث وقع في منطقة وادي سعير، حيث أطلق المستوطنون النار على المواطنين أثناء محاولتهم الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، مؤكدة أن ما جرى لم يكن عملية طعن، وإنما اعتداء من المستوطنين على السكان .وفي المقابل، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً على خلفية الحادث، فيما وصفت السلطات الإسرائيلية الواقعة بأنها شجار بين عرب ويهود، وأشارت إلى أن المستوطن أصيب بقضيب حديدي خلال الاشتباك، ونُقل إلى المستشفى بحالة طفيفة.ووفقاً للإعلام الإسرائيلي، جاء الحادث بعد هدم الإدارة المدنية لبؤرة استيطانية عشوائية، حيث هاجم المستوطنون حافلة كانت تقل عمالاً فلسطينيين، ما أدى إلى تطور الاشتباك ووقوع الإصابات.