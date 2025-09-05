حماس: استهداف الأبراج السكنية ابتزاز سياسي و تهجير ممنهج

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، بياناً أدانت فيه إعلان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تصعيد العمليات العسكرية في مدينة غزة، واصفة هذا التصعيد بأنه يمثل "تحدياً غير مسبوق للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".وأكدت الحركة أن استهداف الأبراج السكنية المأهولة بالسكان والنازحين يأتي في إطار سياسة تهجير قسري، واعتبرت أن ذلك يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أن ادعاءات الاحتلال باستخدام هذه المباني من قِبَل المقاومة ما هي إلا ذرائع لتبرير عملياته العسكرية.وأشار البيان إلى أن سياسة "الإخلاء قبل القصف" تكشف عن استخدام المدنيين كرهائن لابتزاز سياسي، ودعت حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمؤسسات القضائية الدولية إلى التحرك لوقف "الفاشية الصهيونية"، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب، بما في ذلك استهداف الأعيان المدنية.كما حذرت الحركة من أن استمرار الاحتلال في حربه على المدنيين الأبرياء وتوسيع العمليات لن يجلب له سوى المزيد من الخسائر والعار، مؤكدة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته في مواجهة حرب الإبادة.