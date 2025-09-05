شؤون فلسطينية

حماس: استهداف الأبراج السكنية ابتزاز سياسي و تهجير ممنهج

حماس: استهداف الأبراج السكنية ابتزاز سياسي و تهجير ممنهج
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، بياناً أدانت فيه إعلان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تصعيد العمليات العسكرية في مدينة غزة، واصفة هذا التصعيد بأنه يمثل "تحدياً غير مسبوق للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

وأكدت الحركة أن استهداف الأبراج السكنية المأهولة بالسكان والنازحين يأتي في إطار سياسة تهجير قسري، واعتبرت أن ذلك يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أن ادعاءات الاحتلال باستخدام هذه المباني من قِبَل المقاومة ما هي إلا ذرائع لتبرير عملياته العسكرية.

وأشار البيان إلى أن سياسة "الإخلاء قبل القصف" تكشف عن استخدام المدنيين كرهائن لابتزاز سياسي، ودعت حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمؤسسات القضائية الدولية إلى التحرك لوقف "الفاشية الصهيونية"، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب، بما في ذلك استهداف الأعيان المدنية.

كما حذرت الحركة من أن استمرار الاحتلال في حربه على المدنيين الأبرياء وتوسيع العمليات لن يجلب له سوى المزيد من الخسائر والعار، مؤكدة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته في مواجهة حرب الإبادة.

أخبار ذات صلة

هاكابي: واشنطن لم تطلب من تل أبيب الامتناع عن ضم الضفة الغربية

هاكابي: واشنطن لم تطلب من تل أبيب الامتناع عن ضم الضفة الغربية

اعتداء مستوطنين على مواطنين في الخليل وإصابة أحدهم بجروح (فيديو)

اعتداء مستوطنين على مواطنين في الخليل وإصابة أحدهم بجروح (فيديو)

حماس: استهداف الأبراج السكنية ابتزاز سياسي و تهجير ممنهج

حماس: استهداف الأبراج السكنية ابتزاز سياسي و تهجير ممنهج

الاحتلال يخطر عائلة من زواتا غرب نابلس بهدم منزلها

الاحتلال يخطر عائلة من زواتا غرب نابلس بهدم منزلها

الاحتلال يعتقل رئيس مجلس قروي حارس ونائبه

الاحتلال يعتقل رئيس مجلس قروي حارس ونائبه

مركز الاتصال الحكومي: أكثر من 11 ألف شكوى تم التعامل معها في عام 2024

مركز الاتصال الحكومي: أكثر من 11 ألف شكوى تم التعامل معها في عام 2024

3 وفيات نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

3 وفيات نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

كاتس يعلن &quot;فتح باب الجحيم&quot; في غزة ..و تدمير برج مشتهى (صور وفيديو)

كاتس يعلن "فتح باب الجحيم" في غزة ..و تدمير برج مشتهى (صور وفيديو)

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر عائلة من زواتا غرب نابلس بهدم منزلها

الاحتلال يخطر عائلة من زواتا غرب نابلس بهدم منزلها

الاحتلال يعتقل رئيس مجلس قروي حارس ونائبه

الاحتلال يعتقل رئيس مجلس قروي حارس ونائبه

مركز الاتصال الحكومي: أكثر من 11 ألف شكوى تم التعامل معها في عام 2024

مركز الاتصال الحكومي: أكثر من 11 ألف شكوى تم التعامل معها في عام 2024

3 وفيات نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

3 وفيات نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

المفوضية الأوروبية: حرب إسرائيل على غزة &quot;إبادة جماعية&quot;

المفوضية الأوروبية: حرب إسرائيل على غزة "إبادة جماعية"

شهداء ومصابون ومفقودون في قصف الاحتلال منزلا بمدينة غزة

شهداء ومصابون ومفقودون في قصف الاحتلال منزلا بمدينة غزة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة &quot;ضم الضفة&quot; بعد تحذير إماراتي

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة "ضم الضفة" بعد تحذير إماراتي

منوعات

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

عربي

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير

العراق: اعتقال ثلاثة من عناصر &quot;داعش&quot; في الأنبار

العراق: اعتقال ثلاثة من عناصر "داعش" في الأنبار

تونس: احتجاجات ضد مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية

تونس: احتجاجات ضد مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية

سوريا: مسيّرة تستهدف سيارة مدنية قرب مطار حلب

سوريا: مسيّرة تستهدف سيارة مدنية قرب مطار حلب