بعد هجوم القارب.. الولايات المتحدة تنشر 10 مقاتلات إف-35 في الكاريبي

رام الله - دنيا الوطنأمرت الولايات المتحدة، الجمعة، بنشر عشر مقاتلات من طراز "إف-35" في مطار بويرتوريكو لتعزيز العمليات ضد كارتيلات المخدرات في منطقة جنوب الكاريبي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين.وأوضح المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن الطائرات ستنفذ مهاماً ضد ما وصفته واشنطن بـ"منظمات إرهابية مرتبطة بالمخدرات"، ومن المتوقع وصولها إلى المنطقة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.ويأتي هذا التحرك بعد ثلاثة أيام من هجوم أميركي على قارب يُزعم أنه تابع لعصابة فنزويلية تُدعى "قطار أراوغا"، كان يحمل كميات كبيرة من المخدرات، وأسفر عن مقتل 11 شخصاً. ولم تُعلن السلطات الأميركية تفاصيل الأساس القانوني للضربة، أو نوعية وكمية المخدرات التي كانت على متن القارب.وتعد هذه الخطوة جزءاً من حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة المخدرات في المنطقة، بعد نشر واشنطن في الأسابيع الماضية سفناً حربية وغواصة هجومية نووية سريعة، تحمل أكثر من 4,500 بحار وجندي من مشاة البحرية، لتعزيز الوجود العسكري في جنوب الكاريبي.