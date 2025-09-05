دولي

بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفاً للجيش الروسي

رام الله - دنيا الوطن
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من أن أي قوات غربية تنتشر في أوكرانيا ستُعتبر "أهدافاً مشروعة" للجيش الروسي، مؤكداً رفض موسكو القاطع لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاءت تصريحات بوتين خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك شرق روسيا، وذلك غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن 26 دولة تعهدت بتقديم ضمانات أمنية لكييف بعد الحرب، قد تشمل قوات برية وبحرية وجوية، بهدف ردع روسيا عن أي هجوم مستقبلي.

وقال بوتين: "إذا انتشرت قوات هناك، أياً كانت، خصوصاً في ظل استمرار المعارك، فإنها ستُعد أهدافاً مباشرة لجيشنا"، مضيفاً أن موسكو "ستفعل كل ما هو ضروري لضمان أمنها".

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو هي المكان الأمثل لعقد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متعهداً بتوفير "ضمانات أمنية كاملة بنسبة 100%" لأي وفد أوكراني يزور روسيا. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوصل إلى اتفاق مع كييف "شبه مستحيل حالياً بسبب عقبات قانونية وتقنية، فضلاً عن غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الأوكراني".

وأشار بوتين إلى أن روسيا ستلتزم بأي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مستقبلاً، مؤكداً أن معالجة القضايا الأمنية الخاصة بأوكرانيا "لا يمكن أن تتم بمعزل عن أمن روسيا نفسها".

وفي سياق متصل، اتهم الكرملين الدول الأوروبية بـ"عرقلة" جهود حل النزاع، مؤكداً أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا "لا يمكن أن تُترجم بانتشار قوات أجنبية على أراضيها".

ويأتي ذلك بينما بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع قادة أوروبيين في باريس وعبر الفيديو، سبل تقديم ضمانات أمنية لكييف وتشديد العقوبات على موسكو لدفعها إلى طاولة المفاوضات.

ويضم "تحالف الراغبين" نحو 30 دولة، معظمها أوروبية، تدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب المستمرة منذ فبراير 2022. وعلى هامش هذه المشاورات، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في العاصمة الفرنسية.

