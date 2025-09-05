شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل رئيس مجلس قروي حارس ونائبه

الاحتلال يعتقل رئيس مجلس قروي حارس ونائبه
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في قرية حارس غرب سلفيت، طالت 13 مواطناً، بينهم رئيس المجلس القروي الشيخ عمر سمارة ونائبه تيسير كليب، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما بدقة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا عدداً من منازل القرية وعبثوا بمحتوياتها، واعتدوا بالضرب على بعض المواطنين قبل اعتقالهم. والمعتقلون هم: ثائر بسام شريف داود، محمد بسام شريف داود، مجاهد عبد نايف صوف، زكريا محمد سامي صوف، حكمت عبد الرحيم شملاوي، شوكت عبد الرحيم شملاوي، محمد هاشم داود، أيسر سليمان شملاوي، أحمد مصلح شحادة كليب، عمر سامر أحمد سلطان، وكرم باسم عبد داود.

ويُشار إلى أن رئيس المجلس القروي، الشيخ عمر سمارة، رجل مسن يعاني من مرض السكري ويحتاج بين الحين والآخر إلى رعاية طبية طارئة بسبب تدهور وضعه الصحي.

وتتعرض قرية حارس منذ فترة طويلة لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، تشمل الاعتقالات والمداهمات الليلية وإغلاق مداخل البلدة، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على سكانها.

وفي سياق متصل، استنكرت وزارة الحكم المحلي اعتقال رئيس مجلس قروي حارس ونائبه، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً يستهدف رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية والعاملين فيها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن سلطات الاحتلال تسعى عبر هذه الاعتقالات والتهديدات والتحريض المتكرر من قبل المستوطنين، إلى تقويض دور الهيئات المحلية وثنيها عن أداء واجبها الوطني تجاه المواطنين.

وأكدت تضامنها الكامل مع مجلس قروي حارس وأعضائه وأهالي البلدة، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية إلى الضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقلين كافة.

