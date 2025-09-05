3 وفيات نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة التجويع وسوء التغذية.وقالت إن حصيلة ضحايا التجويع وسوء التغذية في القطاع ترتفع إلى 376 شهيدا، من بينهم 134 طفلًا، مؤكدة أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) في 22 آب/ أغسطس الجاري، سُجّلت 98 حالة وفاة، من بينهم 19 طفلا.وكان تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، تشارك فيه الأمم المتحدة، أكد حدوث المجاعة في محافظة غزة وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية أيلول/ سبتمبر الجاريوقال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، إن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفا كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.