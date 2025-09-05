كاتس يعلن "فتح باب الجحيم" في غزة ..و تدمير برج مشتهى (صور وفيديو)



وكانت قوات الاحتلال قد ألقت مناشير في أحياء عدة، بينها الشيخ رضوان وجباليا، دعت فيها السكان إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا عبر "وادي غزة" و"شارع الرشيد"، في إطار خطة عسكرية تستهدف توسيع رقعة الهجوم.



وأوضح كاتس أن المرحلة الأولى من العملية تتركز على "هدم الأبراج متعددة الطوابق التي تستخدمها حماس كبنية تحتية عسكرية"، حسب وصفه، متوعدًا باستمرار الهجمات حتى "تقبل حماس شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها إطلاق سراح الأسرى ونزع السلاح".



وأعلنت مصادر إسرائيلية أن سلاح الجو بدأ عملية تدريجية لتدمير مبانٍ شاهقة في مدينة غزة، بزعم استخدامها كنقاط مراقبة وقنص ومنصات لإطلاق الصواريخ.





















رام الله - دنيا الوطنصعّد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، من تهديداته ضد قطاع غزة، معلنًا ما وصفه بـ"فتح باب الجحيم"، في وقت وسّع جيش الاحتلال عملياته العسكرية ليستهدف برج مشتهى، أحد أبرز الأبراج الشاهقة في غرب مدينة غزة،والذي يكان يضم مئات السكان والنازحين، ما أدى إلى انهياره بالكامل.وأكدت مصادر محلية وميدانية أن قوات الاحتلال قصفت البرج بعدة صواريخ ،فيما لم تمهل السكان سوى نصف ساعة للإخلاء، رغم وجود مئات العائلات النازحة داخله، وانتشار مئات الخيام حوله، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات.