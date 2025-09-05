شؤون فلسطينية

ليلة دامية.. 30 شهيداً بغارات إسرائيلية على منازل وخيام تؤوي نازحين بمدينة غزة

مشهد يومي في غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد 30 شخصا على الأقل،  في غارات الاحتلال الإسرائيلي على منازل وخيام النازحين بمدينة غزة، اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت مستشفيات القطاع.

وقالت مصادر طبية إن من بينهم الشهداء، ثلاثة استشهدوا وأصيب سبعة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مركز الأطراف الصناعية بشارع سوق اليرموك في حي الدرج بمدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة آخرون إضافة إلى عدة مصابين إثر استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين داخل الجامعة الإسلامية في حي الرمال الجنوبي غرب المدينة، فيما استشهد ثلاثة وأصيب آخرون في غارة على شقة سكنية بحي تل الهوى، جنوب غربي مدينة غزة.

وأشارت إلى أن اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء استهداف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد النور بشارع الثورة في حي الرمال غرب المدينة.

وفي حيّ الصبرة، استشهد شخصان وأصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية بعمارة سكيك في شارع الثلاثيني جنوب غزة

كما استشهد آخران وأصيب عدد من الأهالي، جراء استهداف مسيرة خيمة تؤوي نازحين على مفرق جامعة الأزهر غرب مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين في استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية غرب جمعية الشبان المسيحية بحي الرمال غرب مدينة غزة.

