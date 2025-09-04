شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي: نسيطر على 40% من مدينة غزة

الجيش الإسرائيلي: نسيطر على 40% من مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن قواته تسيطر حالياً على نحو 40% من مدينة غزة، مؤكداً استمرار التوسع والتكثف في العملية العسكرية خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد إيفي ديفرين، في بيان مصور: "نسيطر اليوم على 40% من المدينة، وستستمر العملية في التوسع والتكثف. سنزيد الضغط على حركة حماس حتى هزيمتها".

وأكد ديفرين أن أجزاء من مدينة غزة أصبحت "مناطق حمراء"، وأن الجيش أبلغ السكان بضرورة الإخلاء تحسباً لوقوع قتال عنيف، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ونفى المتحدث ما أشيع عن معارضة رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، للعملية، مشيراً إلى أنه يدعم تماماً خطة السيطرة على المدينة، وأضاف أن إسرائيل ستنشئ حكومة عسكرية في القطاع إذا لم يظهر إطار بديل "لليوم التالي للحرب".

وتشير تقديرات الجيش إلى أن نحو 200 ألف فلسطيني من إجمالي مليون مقيم في المدينة سيرفضون الإخلاء مع اقتراب العملية العسكرية المخطط لها.

في السياق نفسه، صرح رئيس الأركان زامير أمام جنود الاحتياط بأن الجيش "يستعد لاستمرار الحرب، وسنكثف ونعمق أعمالنا القتالية"، في إشارة إلى احتمالية استمرار العمليات حتى عام 2026، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية الشهر الماضي بعد موافقة وزير الدفاع على خطة احتلال المدينة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير دولية تحذر من الانتهاكات في غزة، حيث أعلنت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) أن سياسات وأفعال إسرائيل في القطاع تستوفي المعايير القانونية للإبادة الجماعية وفق المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، وذلك بعد تصويت 86% من أعضاء الجمعية على القرار.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي: نسيطر على 40% من مدينة غزة

الجيش الإسرائيلي: نسيطر على 40% من مدينة غزة

المفوضية الأوروبية: حرب إسرائيل على غزة &quot;إبادة جماعية&quot;

المفوضية الأوروبية: حرب إسرائيل على غزة "إبادة جماعية"

وزير الخارجية الأميركي: الاعتراف بفلسطين قد يعرقل وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية الأميركي: الاعتراف بفلسطين قد يعرقل وقف إطلاق النار في غزة

شهداء ومصابون ومفقودون في قصف الاحتلال منزلا بمدينة غزة

شهداء ومصابون ومفقودون في قصف الاحتلال منزلا بمدينة غزة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة لـ&quot;أبو عبيدة&quot; وسط مزاعم اغتياله

الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة لـ"أبو عبيدة" وسط مزاعم اغتياله

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة &quot;ضم الضفة&quot; بعد تحذير إماراتي

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة "ضم الضفة" بعد تحذير إماراتي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

شهداء ومصابون ومفقودون في قصف الاحتلال منزلا بمدينة غزة

شهداء ومصابون ومفقودون في قصف الاحتلال منزلا بمدينة غزة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

نقابة المحامين تستنكر إغلاق بنك فلسطين مئات الحسابات في غزة

نقابة المحامين تستنكر إغلاق بنك فلسطين مئات الحسابات في غزة

غزة: خدمات المختبرات ونقل وحدات الدم ومكوناته للمصابين مهددة بالتوقف

غزة: خدمات المختبرات ونقل وحدات الدم ومكوناته للمصابين مهددة بالتوقف

إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله

إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله

جيش الاحتلال: ليس مؤكداً أن يُغير احتلال مدينة غزة موقف حماس

جيش الاحتلال: ليس مؤكداً أن يُغير احتلال مدينة غزة موقف حماس

بينهم 131 طفلاً.. ارتفاع وفيات التجويع وسوء التغذية بغزة إلى 370

بينهم 131 طفلاً.. ارتفاع وفيات التجويع وسوء التغذية بغزة إلى 370

(أونروا): عائلات في غزة محرومة من ضروريات الحياة ويجب رفع الحصار

(أونروا): عائلات في غزة محرومة من ضروريات الحياة ويجب رفع الحصار

منوعات

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

عربي

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير

مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير

العراق: اعتقال ثلاثة من عناصر &quot;داعش&quot; في الأنبار

العراق: اعتقال ثلاثة من عناصر "داعش" في الأنبار

تونس: احتجاجات ضد مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية

تونس: احتجاجات ضد مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية

سوريا: مسيّرة تستهدف سيارة مدنية قرب مطار حلب

سوريا: مسيّرة تستهدف سيارة مدنية قرب مطار حلب