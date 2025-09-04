الجيش الإسرائيلي: نسيطر على 40% من مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن قواته تسيطر حالياً على نحو 40% من مدينة غزة، مؤكداً استمرار التوسع والتكثف في العملية العسكرية خلال الأيام المقبلة.وقال المتحدث باسم الجيش، العميد إيفي ديفرين، في بيان مصور: "نسيطر اليوم على 40% من المدينة، وستستمر العملية في التوسع والتكثف. سنزيد الضغط على حركة حماس حتى هزيمتها".وأكد ديفرين أن أجزاء من مدينة غزة أصبحت "مناطق حمراء"، وأن الجيش أبلغ السكان بضرورة الإخلاء تحسباً لوقوع قتال عنيف، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.ونفى المتحدث ما أشيع عن معارضة رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، للعملية، مشيراً إلى أنه يدعم تماماً خطة السيطرة على المدينة، وأضاف أن إسرائيل ستنشئ حكومة عسكرية في القطاع إذا لم يظهر إطار بديل "لليوم التالي للحرب".وتشير تقديرات الجيش إلى أن نحو 200 ألف فلسطيني من إجمالي مليون مقيم في المدينة سيرفضون الإخلاء مع اقتراب العملية العسكرية المخطط لها.في السياق نفسه، صرح رئيس الأركان زامير أمام جنود الاحتياط بأن الجيش "يستعد لاستمرار الحرب، وسنكثف ونعمق أعمالنا القتالية"، في إشارة إلى احتمالية استمرار العمليات حتى عام 2026، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية الشهر الماضي بعد موافقة وزير الدفاع على خطة احتلال المدينة.وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير دولية تحذر من الانتهاكات في غزة، حيث أعلنت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) أن سياسات وأفعال إسرائيل في القطاع تستوفي المعايير القانونية للإبادة الجماعية وفق المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، وذلك بعد تصويت 86% من أعضاء الجمعية على القرار.