المفوضية الأوروبية: حرب إسرائيل على غزة "إبادة جماعية"

رام الله - دنيا الوطن
قالت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الخميس، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تمثل إبادة جماعية، لتصبح أول مسؤول في المفوضية يوجه هذا الاتهام لإسرائيل.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح العام الدراسي بجامعة العلوم السياسية في باريس، حيث قالت ريبيرا: "الإبادة الجماعية في غزة تكشف تقاعس أوروبا عن التحرك والتحدث بصوت واحد، رغم الاحتجاجات في المدن الأوروبية ودعوات 14 عضواً في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار فوراً".

ورفضت إسرائيل مراراً الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة، ولم ترد بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي بعد على طلب التعليق.

يُذكر أن ريبيرا تحتل المرتبة الثانية في المفوضية الأوروبية بعد رئيستها أورسولا فون دير لاين، وأن تصريحاتها الحالية تعد أقوى من تصريحها في الشهر الماضي، حين قالت إن النزوح والقتل في غزة يشبهان "إلى حد بعيد" الإبادة الجماعية.

وقد رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوى بأنها "أمر شائن".

كما أعلنت أكبر جمعية أكاديمية عالمية للباحثين المتخصصين في الإبادة الجماعية أن المعايير القانونية للإبادة الجماعية قد استوفيت في غزة، مؤكدة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنه "مشين".

