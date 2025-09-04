إسرائيل ترفض استقبال الرئيس الفرنسي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، أن إسرائيل لن تستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما لم يتراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطين.وقال بيان للخارجية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أجرى اتصالاً بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، مطالباً باريس بـ"إعادة النظر في مبادرتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مؤكداً أن استمرار هذه الخطوة "يتعارض مع مصالح إسرائيل". وأضاف البيان: "ما دامت فرنسا تواصل جهودها التي تتناقض مع مصالح إسرائيل، فإن زيارة ماكرون لا يمكن أن تتم".وكان ماكرون قد طلب زيارة سريعة لإسرائيل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الطلب، مشدداً على أن الرئيس الفرنسي يجب أن يتراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية قبل القيام بالزيارة، وهو ما رفضه ماكرون بحسب تقرير هيئة البث الإسرائيلية.وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في يوليو الماضي عزمه الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، مؤكداً أن القرار يأتي "وفاءً بالتزام باريس التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط".