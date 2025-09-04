وزير الخارجية الأميركي: الاعتراف بفلسطين قد يعرقل وقف إطلاق النار في غزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة أبلغت الدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطين أن هذه الخطوة قد تخلق "مشكلات كبيرة" وتعقّد جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأضاف روبيو، خلال اجتماعه في كيتو مع نظيره الإكوادوري والرئيس دانيال نوبوا، أن الاعتراف بفلسطين قد يؤدي إلى رد فعل من إسرائيل، وربما يحفّز خطط ضم الضفة الغربية، موضحًا أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية فعلية بهذه الطريقة.وتابع: "ما ترونه بشأن الضفة الغربية والضم ليس نهائياً، ويُناقشه بعض المسؤولين الإسرائيليين. لن تظهر دولة فلسطينية بمجرد عقد مؤتمر صحفي في مكان ما".وحول الحرب في غزة، شدد روبيو على أن إنهائها ممكن "إذا استسلمت حماس وأطلقت سراح الرهائن"، مؤكداً أن التركيز يجب أن يكون على إنهاء الحرب والقضاء على قدرات حماس.كما أشار إلى جهود الولايات المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكداً استعداد بلاده لتوسيع الدعم بعد انتهاء العمليات العسكرية، معرباً عن رفضه لمعاناة المدنيين في غزة.يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه الحراك الدولي للاعتراف بفلسطين، خاصة من قبل عدة دول أوروبية، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، على خلفية الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.