مصر: 104 مصابين بتسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم شهير

رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة المنيا جنوبي مصر، اليوم الخميس، حادثة تسمم جماعي لعشرات المواطنين بعد تناولهم وجبات من مطعم شهير في منطقة أبو هلال.وأكد شهود عيان إصابة عدد كبير من المواطنين بحالات تسمم، حيث ظهرت عليهم أعراض الغثيان والقيء والإسهال وارتفاع درجة الحرارة، ما استدعى تدخل سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.ووفق مديرية الصحة بالمحافظة، بلغ عدد المصابين 104 أشخاص، بينهم أطفال. وأوضحت السلطات أنها قامت بالتحفظ على عينات من الأغذية وعيّنات من القيء الخاصة بالمصابين، لإرسالها إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة لفحصها وتحديد سبب التسمم والتأكد من صلاحية الأغذية.وتعد هذه الحادثة الثالثة من نوعها خلال الأشهر الأخيرة في المحافظة، إذ سجلت مدينة ملوي قبل نحو شهرين حالات تسمم جماعي بعد تناول وجبات من مطعم محلي.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب المطعم للتحقيق معه، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الصحة تحليل العينات لتحديد المسؤوليات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.