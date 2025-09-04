أكسيوس: ترامب محبط من صعوبة ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع أكسيوس الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشعر بالإحباط بسبب تعثر الملف الأوكراني، لعدم قدرته على جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لقاء مباشر.وعقد ترامب اجتماعًا افتراضيًا يوم الخميس مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين لمناقشة الجهود الدبلوماسية المعقدة الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط صعوبة تحقيق أي تقدم ملموس.وقال ترامب لقناة CBS الأربعاء: "كنت أتابع الأمر، تحدثت عنه مع الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي.. لكنهم ليسوا جاهزين بعد". ويشير زيلينسكي إلى استعداده للقاء بوتين، إلا أن الجانب الروسي أعلن أن شروط وأهداف الاجتماع بحاجة إلى تفاوض مسبق، فيما يخشى المسؤولون الأوكرانيون على سلامة زيلينسكي إذا سافر إلى موسكو، رغم إعلان بوتين استعداده لاستقباله هناك.وجاء اتصال ترامب مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين بعد اجتماع عقده الرئيس الأوكراني في باريس مع قادة مجموعة "تحالف الراغبين"، وهي مجموعة من الدول الغربية التي تسعى لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.وأوضح المسؤولون الأوكرانيون أن النقاش تناول مجموعة من الخيارات لتأمين الضمانات الأمنية، بما يشمل تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، ووجود عسكري أوروبي داخل البلاد، بالإضافة إلى ما وصفوه بـ"شبكة دعم" أميركية. وأشارت كييف إلى إمكانية مشاركة قوات أوروبية وأميركية وفق مبدأ "القوات على الأرض والأعلام على الأرض"، حيث يمكن للدول المشاركة عبر إرسال طائرات مقاتلة، تقديم الدعم الجوي والمعلومات الاستخباراتية، نشر السفن في البحر الأسود، أو إرسال وحدات رمزية صغيرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي.وقال زيلينسكي بعد الاجتماع: "ناقشنا بالتفصيل استعداد كل دولة للمساهمة في ضمان الأمن على الأرض، وفي البحر، وفي الجو، وفي الفضاء السيبراني. ونسقنا المواقف وراجعنا عناصر الضمانات الأمنية".